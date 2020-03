A hatékony otthoni munkavégzés alapjai

Egy produktív munkanaphoz sok különböző tényező járul hozzá, a kellemes munkakörnyezettől a különböző stressz-faktorok minimalizálásán át egészen a zenehallgatásig.

Fontos, hogy a munkavállalók a támogató környezetet akár a nappalijukban is létre tudják hozni és ugyanúgy tudjanak dolgozni otthonról, mintha az irodában ülnének. Az otthoni munkaállomás működtetésében számos okos megoldás áll a felhasználók rendelkezésére, amelyekkel akár hatékonyabbak is lehetnek, mint a munkahelyükön.

A munkaállomás felállítása

Fontos, hogy a kényelmes pihenést biztosító otthoni környezettől elkülönüljön a munkára kialakított helyiség, asztal vagy dolgozósarok, így az otthoni hatékonyság akár több mint 10 százalékkal is magasabb lehet a munkahelyinél. Sok vállalatnál van lehetőség saját laptopról vagy PC-ről elvégezni a feladatokat, de amennyiben ez nem lehetséges, vagy a háztartásban másnak lenne szüksége az eszközre, akkor akár okostelefon segítségével is dolgozhatunk.

A Samsung DeX alkalmazással a mobilokat egy külső képernyőhöz, így akár a tévéjükhöz is csatlakoztathatják a felhasználók és úgy működtethetik, mint egy asztali számítógépet. Az irodában maradt gépek távoli elérése is lehetséges az RDP alkalmazás és VPN hozzáférés segítségével, így a munkavállalók mindenhez hozzáférnek, amivel a mindennapokban dolgoznak. A DeX emellett lehetőséget biztosít a mobileszközök laptophoz való csatlakoztatására is egyetlen USB kábel segítségével. Ilyenkor a felhasználók könnyedén másolhatnak fájlokat az eszközök között és azokat a számítógép kezelőfelületén módosíthatják. Az eszközök biztonságát a Samsung a Knox védelmi rendszerrel garantálja, amely az okostelefont teljeskörű szoftveres és hardveres védelemmel látja el, így az szabadon használható a távoli munkavégzés központi elemeként.

A munka megtervezése

A tervezett, tudatos munka hatékonyabb és jobban motivál. Azok a munkavállalók, akik így dolgoznak, gyakran a legproduktívabb 10 százalékba tartoznak. Fontos, hogy a megszokott környezettől távol is legyen egy menetrend, amihez a dolgozó tarthatja magát és mérheti a saját teljesítményét. A részletes tervezéshez több alkalmazás is elérhető, a Focus To-Do-val intenzív munka- és pihenőidő állítható be, míg a Thrive az egyes feladatok közbeni koncentrációt segíti. Fontos, hogy otthoni ülőmunkát végzők is tartsanak szünetet és mozogjanak, a legtöbb okosóra erre már magától figyelmezteti a viselőjét. A tudatosság mellett a rendszeresség legalább olyan fontos, a hétköznapi szokások is segítik a munkavégzés hatékonyságát, ezek pedig akár digitálisan is követhetők. A Samsung Bixby asszisztense jelzi, ha kezdődik vagy lejár a munkaidő, és ennek megfelelően leállítja az értesítéseket és a kikapcsolódást segítő éjszakai módot aktivál az egyes eszközökön.

Kapcsolattartás

A folyamatos kapcsolattartás a kollégákkal az egyszemélyes otthoni irodából is elengedhetetlen a hatékony csapatmunka érdekében. A feladatok összehangolásához az online platformok és kommunikációs eszközök széles skáláját vehetik igénybe a munkavállalók. A legjobb kapcsolat az új WiFi 6 és 4G, illetve 5G hálózatok használatával érhető el, amelyek nagy sebességet tesznek lehetővé, így csoportos videóchat mellett akár nagyobb fájlok megosztása is lehetséges.

A mindennapi kommunikációba vagy akár a munkavégzésbe, iskolai feladatokba a TV készülékek is bevonhatók, hiszen ezek is rendelkeznek okos funkciókkal. A Samsung DeX segítségével a tévé képernyője is használható, így nagy méretben jeleníthetők meg az egyes feladatok vagy megbeszélések. Ilyenkor egy multiport adapterrel akár egér és billentyűzet is használható a tévéhez csatlakoztatva. Azok számára, akik nem rendelkeznek adapterrel, kiváló alternatívát jelenthet a képernyőtükrözés, amellyel vezeték nélkül jeleníthetik meg a mobileszközük képét a TV kijelzőjén.

„A jelenlegi járványügyi helyzetben nagyon sokan dolgozunk otthonról, ami a munkáltatót és a munkavállalókat is új kihívások elé állítja, a technológia adta lehetőségekkel viszont könnyebb és hatékonyabb az otthoni munkavégzés. A Samsung okos megoldásai, mint például a DeX, a Bixby, a Knox biztonsági platform, vagy az okoseszközökön elérhető alkalmazások jelentősen megkönnyíthetik az otthoni munkát az elkövetkező hetekben. Érdemes több alkalmazást, szolgáltatást kipróbálni, hogy megtaláljuk a számunkra és a munkánkhoz leghasznosabbakat, majd pedig ezek segítségével kialakíthatunk egy gyorsabb, rugalmasabb, koncentráltabb otthoni munkavégzést.”

– mondta el Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője.