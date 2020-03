GreenGo: a flotta egy részét mostantól idősek segítésére használjuk

A koronavírus okozta helyzetben a GreenGo autómegosztó elektromos autóflottájának egy részét felajánlotta a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság részére, hogy segítse a munkájukat az idősek ellátásának megszervezésében. Emellett bárki, aki a rendkívüli helyzetben közlekedni szeretne Budapesten, ingyenesen regisztrálhat a GreenGonál, illetve mindenki 30%-os menetdíjkedvezményben részesül.

– mondja Michaletzky Bálint, a GreenGo ügyvezetője.

A GreenGo az autómegosztók közül elsőként a koronavírus megjelenésekor azonnal változtatott a tisztítási protokollján. A szokásos rutin takarítás mellett extra, kétnaponkénti antivirális, antibakteriális és gombaellenes fertőtlenítést vezetett be. Ahhoz, hogy a greengózás járványügyi szempontból is biztonságos maradhasson, arra kérték a felhasználókat, ha betegek lennének vagy a betegség tüneteit tapasztalják, autózás helyett hívják fel háziorvosukat vagy a lakossági információs vonalat a 06 80 277 455 vagy a 06 80 277 456-os számon.

„A rendkívüli helyzetben mi is szeretnénk segíteni, ezért a jelenlegi, kizárólag elektromos autóból álló flottánk egy részét felajánlottuk az időseket segítő Fővárosi Rendészeti Igazgatóságnak. Ma átadjuk nekik az autókat, kizárólagos használatra. Közben természetesen nagyon örülünk, hogy a GreenGok rendszeres fertőtlenítésének bevezetése után a kedvezményeink jó példáját is követte a másik két car sharing szolgáltató. Reméljük, ők is segíteni fogják a rászorulók, idősek ellátását”