Díjmentes extra adattal és tartalmakkal segít a Telekom

A Telekom digitális szolgáltatásaival tevőlegesen is hozzájárul a kapcsolattartás megkönnyítéséhez, ügyfeleit a koronavírus miatt kialakult helyzetben extra adatmennyiséggel segíti. Hétfőtől minden mobil ügyfele számára külön díjazás nélkül 10 GB extra adatmennyiséget biztosít, valamint a lakossági és kisvállalati ügyfelek a Telekom alkalmazásban még további 5 GB adatot pótlólag aktiválhatnak.

A koronavírus miatt kialakult helyzetben a digitális szolgáltatások a mindennapi munkavégzés, vagy éppen az életminőség, a családi kapcsolattartás meghatározó elemeivé váltak. Ezért a Telekom a saját eszközeivel is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy ügyfelei a lehető legkönnyebben igazodhassanak a megváltozott körülményekhez. Lakossági és üzleti mobil ügyfeleinek díjmentes extra adatot biztosít a munkához, tájékozódáshoz és a családi kapcsolattartáshoz, együttműködéshez arra az esetre, ha a koronavírus miatt valaki egy ideig nem megy, vagy nem mehet közösségbe, otthonról dolgozik, vagy akadályozottá válik a családjával való személyes kapcsolattartásban.

A vállalat minden mobil ügyfelének, beleértve a lakossági előfizetőket és a feltöltőkártyás ügyfeleket, valamint a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország üzleti és kormányzati ügyfeleit, továbbá a Mol mobil és Blue mobil ügyfelek számára is 10 GB-os mobil adatforgalmi egyenleget biztosít díjmentesen. Az ügyfeleknek nincs külön teendője, az extra adategyenleget március 16. 0:00 óráig aktiválja a Telekom mindenkinél. Az egyszeri extra 10 GB-os egyenleg belföldön és az EU-n belül használható fel április 30-ig. Ha ez az adatmennyiség is kevésnek bizonyulna, abban az esetben a lakossági és kisvállalati ügyfelek a Telekom alkalmazásban további 5 GB plusz adatmennyiséget tudnak aktiválni, 30 napon belüli felhasználásra (ennek lejárta után újra aktiválható, április 30. előtt). Az extra adatmennyiséget a belföldön korlátlan adatforgalmú díjcsomagokkal rendelkező ügyfelek is tudják roaming helyzetben az EU-n belül hasznosítani.

Az otthon tartózkodás idejének tartalmas eltöltéséhez több mint 200 filmet/epizódot kínál a Telekom Videotéka díjmentesen, valamint kéthetente megújuló kínálattal féláras akció formájában is igyekszik kedveskedni ügyfeleinek (utóbbiak március 13-án 20 órától elérhetők).

Az ingyenesen elérhető filmek között minden generáció talál kedvére valót: köztük van az On the Spot: Esther, a törzs lánya, a Mindentudás egyeteme (8 évad), az Emlékszel, Sopronban?, a Budapest Underground, illetve gyermekek számára ajánlják a 21 epizódból álló, hangoskönyv formátumú Az erdei házikó című gyermekmesét.

A Telekom számára kiemelten fontos ügyfelei és munkatársai egészségének védelme, ezért a vállalat arra kéri ügyfeleit is, hogy amennyiben megoldható, az online ügyintézést válasszák, illetve üzleteit csak egészségesen keressék fel a maguk és környezetük egészségének megóvása érdekében. A letölthető Telekom mobilalkalmazásban és a honlapon kényelmesen és gyorsan van lehetőség digitális ügyintézésre.