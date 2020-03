A Magyar Vöröskereszt a Telenor széleskörű lakossági elérését hívja segítségül a koronavírussal kapcsolatos alapvető óvintézkedések, tények és tévhitek megismertetése céljából.

A mobilszolgáltató nagy elérésű weboldalán tette közzé a Magyar Vöröskereszt által nyújtott legfontosabb információkat, amit a Telenor szakemberei az otthoni munkavégzésre, a „home office” kialakítására vonatkozó tanácsokkal egészítettek ki.

A Magyar Vöröskereszt az ország legnagyobb humanitárius szervezeteként kiemelt szerepet vállal a COVID-19, azaz az új koronavírus elleni küzdelemben. Amellett, hogy csatlakozott a Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC) globális járványellenes tevékenységeihez, jelenleg a megelőzést segítő lakossági tájékoztatásra fekteti a legnagyobb hangsúlyt. A humanitárius szervezet munkatársai a vírus kezdeti felbukkanása óta folyamatosan követik az eseményeket, és terjesztik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) valamint a Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC) információs anyagait. Ebben nyújt segítséget a mobilszolgáltató: a közhasznú információcsomagot bárki számára hozzáférhetővé teszi nagy elérésű weboldalán és okostelefon alkalmazásán keresztül. A http://telenor.hu/egyutt-a-koronavirus-ellen oldalra a telenor.hu főoldalán kihelyezett bannerrel és a MyTelenor alkalmazásban megjelenő értesítéssel hívja fel a látogatók figyelmét a hasznos információcsomagra.

Szerepet kap a távoli munka és a home office

A Telenornál számos munkakörben kivitelezhető a távoli munkavégzés, a home office, amelyet a vállalat jelen helyzetben fokozottan támogat, és erre biztatja azokat a cégeket is, akiknél ez technikailag kivitelezhető. A most közzétett információs csomagban a home office rendszerének kialakításához szükséges legfontosabb tudnivalók is összegzésre kerültek.

A Magyar Vöröskereszt és a Telenor közösen összeállított tájékoztató anyaga a http://telenor.hu/egyutt-a-koronavirus-ellen címen érhető el.

A koronavírussal kapcsolatos legfrissebb információkról, a vírus terjedéséről és hazai vonatkozásairól a www.voroskereszt.hu központi weboldalának folyamatosan frissülő felületein lehet tájékozódni. Itt elérhetőek az olyan speciális területeket érintő változásokkal kapcsolatos információk, mint a véradás vagy az elsősegélynyújtás, továbbá az alapvető óvintézkedések, melyek bárki számára letölthetők és tovább oszthatók.