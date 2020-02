Így reagált a Huawei Technologies a Wall Street Journal cikkére

A Huawei Technologies ismét megvizsgálta a Wall Street Journal-ben megjelent „U.S. Officials Say Huawei Can Covertly Access Telecom Networks” című cikk felvetéseit és a következő véleményének ad ezennel a Wall Street Journal-lal kapcsolatban hangot:

Amint azt az Edward Snowden-féle szivárogtatások is alátámasztották, az Amerikai Egyesült Államok az, amely titokban évek óta világszerte hozzáfér telekommunikációs hálózatokhoz, továbbá kémkedik más országok után. A Washington Post szintén most publikált cikke – miszerint a CIA egy titkosítással foglalkozó vállalaton keresztül évtizedekig figyelt meg más országokat – szintén alátámasztja ezt.

Az Egyesült Államok a Huawei lehallgatásával kapcsolatos vádja csupán figyelemelterelés – a kiberbiztonság területén elfogadott logika semmilyen formáját nem tartja be. A Huawei Technologies soha nem fért hozzá és a jövőben sem fog hozzáférni telekommunikációs hálózatokhoz „titokban”, erre nincs is megfelelő képessége. A Wall Street Journal egyértelműen tisztában van azzal, hogy az amerikai kormányzat nem tud bizonyítékkal szolgálni vádjainak alátámasztására, ennek ellenére úgy döntött, hogy elismétli az amerikai tisztviselők által terjesztett hazugságokat. Ez mutatja a Wall Street Journal elfogultságát a Huawei-jel szemben, egyúttal aláássa saját hitelességét is.

A Huawei távközlési szolgáltatóként a 3GPP / ETSI szabványokat követi, akárcsak minden más szolgáltató. Kötelesek vagyunk betartani az ipari szintű törvényes lehallgatási szabványokat, mint például a 3GPP TS 33.107, 3G hálózatokra vonatkozó szabványát és TS 33.128 szabványt az 5G esetében. Itt érnek véget a Huawei törvényes lehallgatással kapcsolatos kötelezettségei. A törvényes lehallgatási interfészek tényleges adminisztrációját és használatát kizárólag a hordozók és a szabályozók végzik. A lehallgatási interfészek mindig az üzemeltető oldalán, védett helyiségekben találhatók, és azokat olyan alkalmazottak üzemeltetik, akiket az államaik kormánya ellenőriz. Az üzemeltetők nagyon szigorú szabályokkal rendelkeznek ezen interfészek működtetésére és karbantartására. A Huawei ezen túlmenően nem fejleszt és nem gyárt semmilyen lehallgató berendezést.

A Huawei mindössze távközlési berendezések szállítója. Ebben a szerepben lehetetlen hozzáférnie az ügyfélhálózatokhoz engedélyük és láthatóság nélkül. Nem vagyunk képesek megkerülni a szállítókat, átvenni az irányítást és adatokat megszerezni a hálózatukból anélkül, hogy a szokványos tűzfalak vagy a biztonsági rendszert azt észlelnék. Azt még a Wall Street Journal elismeri, hogy az amerikai hivatalnokok nem tudnak konkrét részleteket megadni az úgynevezett „hátsó ajtókkal” kapcsolatban.

A kiberbiztonság és a felhasználói adatvédelem kiemelt fontosságúak a Huawei számára. Az amerikai tisztviselők észrevételei teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a Huawei és a szolgáltatók óriási befektetéseit és bevált gyakorlatait a kiberbiztonsági kockázatkezelés tekintetében. Felháborítónak tartjuk, hogy az Egyesült Államok kormánya mindent megtesz azért, hogy kiberbiztonsági témák felhasználásával stigmatizálja a Huaweit. Amennyiben az Egyesült Államok felfedezne bármilyen jogsértést a Huawei részéről, határozottan felkérjük, hogy konkrét bizonyítékokat tegyen közzé, ne pedig a médiát használja rosszindulatú pletykák terjesztésére.