Imagine Cup már középiskolásoknak is

Mostantól nem kell megvárniuk a gimiseknek, hogy végre betöltsék a tizennyolcat: a Microsoft a középiskolás korosztálynak is megnyitotta globális innovációs versenyét, az évről évre egyre népszerűbb Imagine Cupot.

Az idén a mesterséges intelligencia köré szervezett megmérettetés ráadásul nem igényel előzetes technológiai ismereteket a gyerekektől, annál fontosabb viszont a szabadjára engedett fantázia.

Sokszor egyetlen ötlet, látszólag csak egy apró változást eredményező lépés is hozzájárulhat a világunk jobbá, élhetőbbé tételéhez – a Microsoft 2004-ben elrajtolt nemzetközi innovációs versenyének szellemisége eddig több mint 1,65 (2018-as adat) millió fiatalnak ragadta meg a fantáziáját a földkerekség 190 (2018-as adat) országából. Köztük magyarokét, akik a globális döntőkben is jól szerepeltek a nyomtatott szöveget vak és gyengénlátó embereknek olvashatóvá tevő megoldással, vagy az orvosképzést és a diagnosztikát egyaránt forradalmasító egészségügyi fejlesztéssel.

Az idei kiírásban már nem csupán az egyetemisták ötleteire számít a Microsoft: a 13-tól 18 évesig terjedő korosztálynak elindítja az Imagine Cup Juniort, amelynek keretében tanáraik regisztrálhatják a 3-6 fős csapatokban versenyző gyerekeket. Az Imagine Cup kiterjesztése olyannyira a kreativitásról és a szenvedélyről szól, hogy nem is igényel különösebb informatikai tudást az iskolásoktól, ezt ugyanis menet közben szerezhetik meg. Mivel a 2020-as megmérettetés fő témája a mesterséges intelligencia (AI), a Microsoft által a versenyzők és tanáraik rendelkezésére bocsátott tudástár is eköré szerveződik: az AI alapjai és a valós életben történő alkalmazása mellett a gyerekek a gépi és a mély tanulással, továbbá a neurális hálózatokkal ismerkednek meg, ahogyan belekóstolhatnak a jó ügyek szolgálatába állított mesterséges intelligencia (Microsoft AI for Good) program szellemiségébe, megismerve ennek céljait és főbb törekvéseit.

A versenyre szánt projektjeiket a gyerekek már azt követően állíthatják össze és adhatják le, hogy megismerték a mesterséges intelligencia erejét és felelősségteljes felhasználásának alapvető módjait a világ megváltoztatásához. Innentől csak a saját fantáziájuk szabhat határt az ötleteknek és az ötleteléseknek, amelyek közben a gyerekek olyan 21. századi készségei is fejlődnek, mint amilyen a kommunikáció, az együttműködés, a kritikus gondolkodás vagy a kreativitás. Az eredeti Imagine Cuptól eltérően, a junior mezőnyben nincsenek fordulók: a projektek beérkezését követően minden régióból (Amerika, Ázsia és az EMEA, az Európa, Közel-Kelet és Afrika) három-három nyertes csapatot választ ki a zsűri. A győztesek tagjai – a versenytrófeák mellett – korszerű Windows 10-es eszközöket is hazavihetnek nyereményként, továbbá jár nekik egy mentorálás is a Microsoft egyik magas beosztású vezetőjétől.

A versenyre február 3-tól várják a jelentkezőket. További részletek itt, ahol az oktatók regisztrálni is tudnak az induláshoz, hogy hozzáférhessenek az Imagine Cup Junior teljes erőforráskészletéhez, az útmutatóktól a projektsablonokon át a szükséges tananyagig.