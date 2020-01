Az LG Electronics (LG) idén rekordmennyiségű — több mint 150 — díjat zsebelt be a CES iparági szakértőitől, ráadásul immár hatodik egymást követő alkalommal választották a vállalat egyik televízióját a szakkiállítás legjobbjának.

Az LG CX sorozatú OLED televízióit több ezer új, a rendezvényen bemutatott televízió közül találta a legkiemelkedőbbnek a kiállítás hivatalos díjazási programja, a CES legjobbjai (Best of CES) díjsorozat, amelyet az Engadget technológiai szaklap a CES nevében ítél oda.

Az LG a televíziók kategóriájában idén is kiemelt szerephez jutott piacvezető OLED készülékeivel, amelyek 83 elismerést érdemeltek ki a CES iparági szakértőitől. A prémium kategóriás, feltekerhető képernyős LG SIGNATURE OLED TV RX (65RX modell) a CES videokijelzők kategóriájában nyerte el az innovációs díjat, az LG SIGNATURE OLED ZX 8K TV-t pedig a CTA Mark of excellence díjsorozatának Az Év videokijelzője címével tüntették ki. Az LG legújabb generációs, ATSC 3.0 szabványnak megfelelő OLED televíziói emellett további két tucat díjat zsebeltek be.

A gyártó háztartási gépei közül a mesterségesintelligencia-megoldásokat alkalmazó, közvetlen meghajtású motorral (AI DD) felszerelt új LG ThinQ elöltöltős mosógép érdemelte ki a legtöbb elismerést az idei CES-en: mások mellett az USA Today és a Newsweek is méltatta a készüléket. A beépített Craft Ice™ funkciónak köszönhetően a háztartási hűtőgépek között elsőként gömb formájú, ezért a megszokottnál lassabban olvadó “jégkockát” készítő InstaView™ Door-in-Door® Refrigerator szintén kiváló visszajelzéseket kapott, hiszen elnyerte az amerikai Szórakoztatóelektronikai Szövetség (Consumer Technology Association, CTA) kiválósági díját, a CES innovációs elismerését, valamint a Women’s Health díját is.

A dupla képernyős LG G8XThinQ okostelefon szintén kiérdemelte a CES innovációs díját, ahogyan elismerésben részesült az LG új, a háztartási gépekbe beépített, mesterséges intelligencián alapuló terméktámogatási szolgáltatása (Proactive Customer Care), valamint a vállalat standjának több tízezer látogatóját fogadó, OLED képernyőpanelekből elkészített látványos “Hullám” installáció is.

Az LG összesen 17 innovációs díjat nyert el a CES-en, vagyis a CTA hivatalos programja ennyiszer találta a CES-en bemutatott egyes kategóriák — háztartási gépek, szórakoztató elektronika és mobilkommunikáció — legjobbjának a dél-koreai gyártó valamely termékét. A vállalat mindemellett jelentős elismeréseket is besöpörhetett egyebek között a Time, a Newsweek, a USA Today/Reviewed.com, az Engadget, a Future, a Good Housekeeping, a The Verge és Architectural Digest szakújságíróitól.

Az LG főbb díjai a 2010-as CES-en:

LG CX 4K OLED televízió

Engadget: A CES legjobbja

PC Mag: A CES legjobbja

com: A szerkesztők ajánlata díj

Pocket-lint: A CES legjobbja

HD Guru: A CES legjobb választása

CTA Mark of Excellence: Az Év videokijelzője

LG GX Gallery szériás 4K OLED TV

Gear Patrol: A szerkesztők ajánlata – CES 2020

BGR: A CES legjobbja

HD Guru: A CES legjobb választása

TechRadar: A CES legjobb televíziói

LG SIGNATURE OLED ZX 8K TV

CES 2020 Innovációs Díj

CTA Mark of Excellence: Az év videokijelzője

Gadget Match: A CES legjobbja 2020

BGR: A 2020-as CES legjobbja

LG SIGNATURE RX feltekerhető OLED TV

CES 2020 Innovációs Díj

Engadget: A CES 2020 legjobb új tévékészülékei

SPY: A 2020-as CES legjobbja

LG SN11RG hangprojektor

CES 2020 Innovációs Díj

CTA Mark of Excellence: Az év hangszórója: Hangprojekorok

LG PuriCare Mini légtisztító

CES 2020 Innovációs Díj

CTA Mark of Excellence: Fejlődő technológiák / Egyéb otthoni technológiai fejlesztések

LG ThinQ Front-Load Washing Machine

USA Today/Reviewed.com szerkesztői ajánlatok a CES-ről: A szerkesztők ajánlata

Newsweek: A 2020-as CES legjobbja

LG Proactive Customer Care ügyfélszolgálati megoldás

USA Today/Reviewed.com szerkesztői ajánlatok a CES-ről: A szerkesztők ajánlata

LG G8X ThinQ dupla kijelzővel