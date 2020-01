Túl a Black Friday-en: Így rendeltünk tavaly a neten

A webshopok csúcsszezonja még mindig a Black Friday, valamint a karácsonyt megelőző időszak, azonban a Valentin-nap és a Halloween is alkalmat ad a magyaroknak a vásárlásra.

A fizetés módját tekintve még mindig ragaszkodunk a jól bevált módszerekhez: a vásárlók csaknem háromnegyede az utánvétes fizetést preferálja. Az e-kereskedelemben forgó termékeket tekintve a fővárosban a műszaki cikkek, vidéken pedig a kisebb értékű ruházati cikkek és autós kiegészítők a legkelendőbbek – többek között ez is kiderül az ország egyik piacvezető fulfillment webshop logisztikával foglalkozó cége, az iLogistic 2019-es évre vonatkozó elemzéséből.

Egyre jellemzőbb, hogy a webshopok éves működésüket a Black Friday-re alapozzák, hiszen sokaknál ekkor realizálódik a bevétel legnagyobb része. Különösen igaz ez az egészséggel kapcsolatos termékekre és táplálékkiegészítőkre, a szórakoztató elektronikai cikkekre, a könyvekre, valamint az ajándéktárgyakra és kisebb kiegészítőkre, amelyekből legtöbben a karácsonyt megelőző 30 napban rendelnek a magyarok online. Az egyik legnagyobb, több mint 70 ügyfelével szinte minden hazai e-kereskedelmi ágazatot lefedő fulfillment webshop logisztikával foglalkozó cég saját adatai alapján górcső alá vette, hogy hogyan alakult a 2019-es év az online rendelések terén, és van-e létjogosultsága a Black Friday-en túl a szezonalitásnak a szektorban.

Unikornisos mamusz és szív alakú párna Valentin-napra

Az elemzésből kiderült, hogy a magyarok az őszi-téli időszakban preferálják leginkább az online rendeléseket, a szeptembertől februárig tartó szezon a legaktívabb az e-kereskedelemben. A szezonalitás azért a Black Friday-en túl is megfigyelhető, a Valentin-nap előtti 1 hétben például a kisebb értékű ajándékok iránt lendül fel a kereslet. Az iLogistic ügyfeleinek kínálatából például az unikornisos mamusz, szív alakú párna, a szerelmes plüss és a díszcsomagolásban értékesített szépségápolási cikkek voltak tavaly a slágertermékek a szerelmesek ünnepét megelőzően. Nyáron elsősorban az autónkkal, a környezetünkkel és a szabadidős tevékenységekkel foglalkozunk webshop rendeléseink alapján, hiszen akkor az építőipari, autó-motor és a bicikli eladások száma emelkedik meg. Kiemelkedő időszak az iskolakezdés is a webshopok életében, amikor a ruházati termékekre, papír írószerre és – bármilyen meglepő – az ágyneműre ugrik meg a kereslet, melyet ilyenkor az iskolakezdéssel új kollégiumba vagy albérletbe költöző diákoknak vásárolnak. Ezen kívül még a tavaszi és őszi magazinos kupon napok játszanak nagy szerepet az e-kereskedelem éves alakulásában, hiszen az elmúlt években a plázák üzletei mellett már az online rendelésbe is beszálltak ezek a felületek.

Szórakoztató elektronika a fővárosban, autós kiegészítők vidéken

Míg a szórakoztató elektronikai rendelések több, mint 40%-a a fővárosból érkezett az iLogistic partnereihez tavaly, addig csak minden tízedik vásárló volt fővárosi azok közül, akik az autójukhoz vásároltak valamit. Jellemző volt a tavalyi év során, hogy bio termékeket, táplálékkiegészítőket és Apple-termékeket jellemzően Budapestre rendeltek a webshop felhasználók, míg a kisebb értékű ruházati cikkeket és ékszereket inkább a vidékiek preferálták.

Még mindig tartunk a bankkártyás fizetéstől

A szállítás módja kapcsán elmondható, hogy manapság már egyre kevesebben rendelnek munkahelyre, és egyre többen választják a különböző csomagpontokat. Annak ellenére, hogy szinte mindenki tudna bankkártyával fizetni, az iLogistic ügyfeleinek szállításai során a fizetések 73,75%-a még mindig utánvétes volt 2019-ben, és alig több, mint negyedét fizették utalással vagy bankkártyás fizetéssel. A tavalyi év során a legmagasabb kosárértékeket a műszaki cikkek területén realizálták, gyakran százezres, vagy akár többszázezres költéssel. A ruhanemű, illetve telefonos kiegészítők piacán a 8000-10.000 Forintos kosárérték volt jellemző, könyvből pedig általában egyszerre egyet vásárlunk online a tapasztalatok szerint, ugyanis ott átlagosan 4000-5000 Forintnál megállt a rendelés végösszege.

A szezonalitásra is fel lehet készülni

A webshopok számára a szezonalitás nemcsak az árukészletezésben, de a kiszállítások kezelésében is kihívást jelenthet, azonban egy megfelelő háttértámogatással ez is kiküszöbölhető. Az iLogistic, hazánk egyik piacvezető fulfillment webshop logisztikával foglalkozó cége azoknak kínál megoldást, akik szeretnék leegyszerűsíteni webshopjuk üzemeltetését és egy csaknem másfél évtizedes tapasztalattal rendelkező cégre bízni a termékeik raktározását, csomagolását és kézbesítését.