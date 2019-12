Élsportolókkal kampányol a Huawei az egészséges szívért

Négy élsportolóval forgatott edukációs kampányfilmet a Huawei Technologies Hungary, hogy felhívja a figyelmet a Magyarországon vezető haláloknak számító szív-és érrendszeri megbetegedések megelőzésének fontosságára, amelyben a sport kiemelt szerepet játszik. A filmben Kapás Boglárka, Csipes Tamara, Szőnyi Ferenc és Valter Attila osztja meg, hogyan zajlik egy átlagos edzésük, miként és miért figyelik a pulzusuk változását, és hogyan mérik azt egy Watch GT 2 okosóra segítségével. A kampány részeként a vállalat egyhetes „szívgyűjtő” akciót hirdet. Minden „szív” reakció után 100 forintot ad a Gottsegen György Alapítványnak az Országos Kardiológiai Intézetért.

Az egész világ, illetve Európa tekintetében is a szív- és érrendszeri megbetegedések számítanak a vezető haláloknak, Magyarországon azonban az európai átlaghoz képest is kétszer annyi beteg hal meg kardiovaszkuláris betegségek következtében. Hazánkban minden második ember haláláért felelősek a különféle szívbetegségek, pedig sokat tehetnénk azért, hogy ez ne így legyen.

Okosórával az egészségért

„Nagyon megrendítőek ezek az adatok, úgy hisszük, hogy nagyvállalatként felelősségünk, hogy lehetőségeinkhez mérten felhívjuk a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésére. Büszkék vagyunk rá, hogy a Watch GT 2 okosóránk révén egy olyan termék van a portfóliónkban, amely a sportfunkcióin túl az egészségmegőrzésben is támogatást nyújt. A kampány alapjául az óra funkciói szolgálnak, a kampány célja pedig az, hogy, minél többen ismerjék meg az egészséges pulzusértékeket. Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy kis lépések is számíthatnak az egészségünk megtartásában”