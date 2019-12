A Telekom közreműködésével, a Somogy megyei Tab városában megvalósult digitális mise példa arra, hogyan fognak össze a generációk, családok a technológia, a szupergyors hálózatok segítségével egy helyi közösségi ötlet kapcsán – hogy senki, különösen az idősebb generáció se maradjon ki a számára fontos dolgokból.

Az elmúlt évtizedben a különböző digitális megoldások szinte észrevétlenül költöztek be az életünkbe, meglepően egyszerű és kézenfekvő megoldást nyújtva a hétköznapi igényeinkre. A Magyar Telekom most, az ünnepek közeledtével egy olyan területen szerette volna bemutatni a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, amelyek a valós problémák megoldásán túl a helyi közösségek és családok összefogását és együttműködését is erősítik.

Magyarországon a legutolsó népszámlálási adatok szerint körülbelül 2,3 millió 60 éven felüli vallásos ember él. 18 százalékuknak azonban – koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt – nincs lehetőségük otthonukat elhagyni, így a többi közt templomba járni, vagy akár gyülekezetben gyakorolniuk vallásukat. A digitális megoldások erre a problémára is egyszerű választ kínálnak: a szupergyors, országosan elérhető mobil- és vezetékes hálózatoknak köszönhetően az országban szinte bárhol megvalósítható olyan online közvetítés, amely a helyi közösség idősebb tagjai számára az otthonaikba hozza el az adott települések templomainak istentiszteletét.

Valódi város, valódi közösség, valódi problémák

A Magyar Telekom egy olyan közösséget talált a Somogy megyei Tabon, ahol a város fiatal és idős lakóival, valamint a helyi plébánossal közösen valósították meg a digitális mise projektet. A Siófoktól mindössze 25 kilométerre fekvő, több mint négyezres település lakóinak meghitt pillanatairól, és a misét streamelő helyi plébánosról kisfilm is készült valós szereplőkkel, amely a Telekom Facebook oldalán debütált.

A helyi katolikus plébánia számára a Magyar Telekom tableteket és streameléshez szükséges eszközöket is biztosít, amelyeket Sifter Gergely atya, a plébánia vezetője a református és az evangélikus egyházközösségekkel is megosztva használ majd a jövőben – remélve, hogy a digitális mise hamar népszerű és kedvelt formátummá válik a város lakóinak életében.

Szabó Béla, a Telekom márkakommunikációs igazgatója:

„Nagy öröm számunkra, hogy a tabi közösség és a helyi plébános partnerünk volt abban, hogy ezt a digitális lehetőséget bemutassuk. Külön köszönet a filmünkben szereplő helyi családoknak és a város további lakóinak, akik nyitottsággal csatlakoztak ehhez a digitális mise kezdeményezéshez, és ami jól példázza, hogy a családi együttműködés, a digitális világ és a Tettek hálózata együtt mikre képes, ha egy valós problémára keresünk megoldást.”

Az ember és a technológia együttműködése a jó ügyekért

A Telekom – a korábbi digitális kezdeményezéseihez hasonlóan, mint a Mentődrón-flotta is volt – azt szeretné megmutatni, hogy a digitális eszközök milyen sokfajta területen lehetnek a szűkebb (így a családok) és a tágabb értelemben vett közösségek (így a településeken élők) boldogulásának elősegítői. A digitális mise ötlete emellett a család, a különböző generációk együttműködésének, valamint a helyi közösségek előremutató és megoldáskereső gondolkodásának újabb dimenziójára is rávilágít. Hiszen az eltérő digitális hozzáértéssel rendelkező családtagok (nagyszülők, szülők és unokák) közösen válnak – a tudásmegosztásnak és a szupergyors hálózatoknak köszönhetően – a digitális lehetőségek, így saját településeik nyerteseivé. Mert bár az idősebb generációt meglepően sok területen tudják segíteni a digitális eszközök, a családi együttműködés és a fiatalabbak útmutatása nélkül sok esetben nem tudnának hozzáférni ezekhez a lehetőségekhez.

A Telekom bízik abban, hogy a digitális mise bemutatásával további számos, ehhez hasonló családi, illetve kisközösségi kezdeményezést inspirál majd országszerte. Ugyanis egy jó ötlettel, összetartó családi csapatmunkával és szupergyors hálózattal szinte bármi lehetséges, és ehhez most minden mobil-előfizető számára korlátlan mobilnetet is biztosít ajándékba a Telekom belföldön, december végéig.