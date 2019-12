A Telekom mobil előfizetőinek korlátlan net jár év végéig

A Telekom az ünnepek alatt is mindent megtesz azért, hogy a családi együttműködést elősegítse: minden mobil előfizetője (aki nem korlátlan csomaggal rendelkezik) korlátlan mobilinternet-használatot aktiválhat előfizetésére a Telekom alkalmazásban a 2019. december 16. és 2020. január 1. közötti időszakra.

A statisztikák azt mutatják, hogy az ünnepek idején évről-évre megnő a mobilinternet-forgalom, és a Telekom szeretné biztosítani, hogy az ünnepi jókívánságok elküldéséhez, a családi események szervezéséhez minden mobil ügyfelének elegendő adatmennyiség álljon rendelkezésére, függetlenül attól, hogy a választott csomagja mennyit tesz lehetővé. A 2018-as ünnepi szezonban például több mint 70 százalékkal nőtt a mobilinternet forgalom az előző ünnepi időszakhoz képest.

A promóció minden lakossági mobil előfizetőre vonatkozik függetlenül attól, hogy havidíjas vagy Domino előfizetést használ, továbbá az Üzleti Trend díjcsomagot használó üzleti előfizetők is igénybe vehetik. Az extra adatmennyiségtől azok sem esnek el, akik valamelyik uniós országban töltik az ünnepeket. Ha nem is korlátlanul, de 15 gigabájt roaming helyzetben ingyenesen felhasználható, ez az extra adatmennyiség a korlátlan adatot biztosító mobilnet csomaggal rendelkező előfizetők EU roaming helyzetben használható adatmennyiségét is növeli.

A korlátlan belföldi (és ebből 15 gigabájt EU-roaming-ban felhasználható) adatkeretet kínáló „Mobil ünnepi korlátlanság” ajánlat a Telekom alkalmazásban egy gombnyomással aktiválható. A korlátlan időszak végéig fel nem használt EU roaming adatmennyiség január elsején éjfélig vehető igénybe.