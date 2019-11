Valószínűleg már mindenkivel előfordult, hogy egy-egy témakörben nézelődött az interneten és egyszer csak azon kapta magát, hogy a weboldalakon, a Google keresőben és még a Facebookon is az általa keresett témakörben dobál fel hirdetéseket a rendszer. Ilyenkor persze azonnal valamilyen szuper titkos világ összeesküvés elméletre gondolunk – és néhányan, akik nem értenek hozzá, ezt véresen komolyan is gondolják – azonban csupán a modern hirdetési algoritmusokban és a mesterséges intelligenciában keresendő a válasz a különös jelenségre.

Tehát szó sincs semmilyen varázslatról vagy titkos FBI és CIA megfigyelésről és a hazai titkos ügynökség sem követ bennünket webkamerán keresztül, hogy aztán az információkat tovább adva termékeket próbáljon nekünk eladni. Ugyanakkor a valóság sem áll sokkal messzebb ettől, csak valódi személyek és ügynökök helyett, ma már a követőkódok, a sütik, a beépített digitális nyomkövetők teszik mindezt. A komplett rendszer működése pedig még ennél is összetettebb, ám a végén mégis csak mindenki jól jár a dologgal. Nem csak a felhasználó, aki valóban olyan hirdetéseket kap ami iránt érdeklődik, hanem a hirdető cég is, hiszen termékeit és szolgáltatásait olyanokhoz tudja eljuttatni, akik nagy valószínűséggel élni is fognak a felkínált lehetőséggel.

Így működik a hirdetéskezelőkbe épített mesterséges intelligencia a gyakorlatban

Átlagos webfelhasználóként, a világhálón bolyongva láthatatlan lábnyomokat hagyunk. Azzal, hogy valamilyen témakörben nézelődünk, reagálunk rá vagy valamilyen csatornánk kommunikációt indítunk róla, akaratlanul is információkat szivárogtattunk ki magunkról. Az internetes weboldalakban ugyanis a legtöbb esetben valamilyen rejtett követőkód is el van rejtve. Ezek persze a mi javunkat szolgálják és nem tárolnak rólunk a böngészési adatainkon kívül semmilyen egyéb, személyes adatot vagy bankkártya információt.

A hazánkban is legismertebb hirdetési rendszert egyértelműen a Google Adwords szolgáltatja, de a Facebook hirdetések személyre szabottsága is rendkívül figyelemre méltó. Még mi a weboldalakat böngésszük, időt töltünk el egy-egy olyan oldalon, amely valóban érdekel bennünket.

Nézzünk egy konkrét példát egy hazai keresőmarketing ügynökség oldaláról, mely mesterséges intelligenciával dolgozik!

Tegyük fel éppen babát várunk és új kiságyat keresünk az újszülött csecsemőnek. Ekkor elkezdünk olyan webáruházakat, híroldalakat és magazinokat bújni, ahol ilyen termék kapható. Az ott eltöltött idő, a kiosztott Facebook lájkok száma és a témában írt e-mailek, hozzászólások és csoportba lépések mind-mind olyan jelek, amelyek eggyé összeállva, ismeretlenül is egy hirdetést célzó profilt alakítanak ki rólunk. A rendszer pedig ebből azonnal leszűri, hogy babánk lesz, kiságyra van szükségünk és hamarosan szülők leszünk. Ezekkel az adatokkal pedig már is képes releváns hirdetéseket megjeleníteni számunkra.

A személyre szabott hirdetések előnyei

Azzal, hogy a fenti példában bemutatott újszülött babaágyra kerestünk, már is lehetőséget kínáltunk fel a követő rendszereknek, hogy babás dolgokat kínáljanak fel számunkra, hiszen nagy eséllyel nem csak babaágyra hanem más babás dologra is szükségünk lesz. Ez pedig a gyakorlatban nem is zavaró, hiszen még mindig jobban járunk ha olyan hirdetéseket látunk, amelyekre egyébként is keresnénk, mintha az érdeklődésünktől teljesen eltérő felesleges reklámokat látnánk. Persze nem minden weboldal használja a mesterséges intelligencia lehetőségeit, ezeken az oldalakon azonban jellemzően gusztustalan, zavaró és teljesen felesleges online reklámok vonják el a figyelmünket a hasznos tartalomról.