Új szolgáltatás csoportos kedvezményekért

A HiperCsoport szolgáltatás ideális azoknak, akik családjukkal, barátaikkal szeretnének ingyen és korlátlanul beszélgetni, valamint további kedvezményekhez jutni telenoros lakossági előfizetőként. Hogyan működik a HiperCsoport? Legalább két aktív, hűségidőben lévő és azonos ügyfélszámon lévő számlás Hiper-tarifa összevonásával alakítható HiperCsoport. Azon kívül, hogy a tagok innentől egymással ingyen beszélhetnek belföldön, a Hiper-tarifák számától függően különböző mértékű, automatikusan jóváírásra kerülő havidíjkedvezményben is részesülnek. Két előfizetés esetén 10%, három vagy több esetén 15% a kedvezmény mértéke minden előfizetésre.

Az így alakított HiperCsoportba bevonhatók a számlás Telenor XS és S, valamint a feltöltőkártyás Hello Kártyás tarifacsomagok is. A csoport tagjaiként a számlásoknak díjmentesen, míg a kártyásoknak 1390 forint/30 nap időszaki díjért ingyenes és korlátlan csoporton belüli beszélgetés jár. Emellett HiperCsoportonként egy, otthoni internetes Hipernet Home+ előfizetés is bevonható a csoportba, amelyre így 20%, vagy akár 50% havidíjkedvezmény jár.

A kedvezményekre jogosító HiperCsoport megalakítása személyesen a Telenor üzleteiben, vagy telefonos ügyfélszolgálatán kezdeményezhető legalább két, azonos ügyfélszámon lévő Hiper-előfizetés összevonásával. A csoporthoz akár 6 számlás, 3 kártyás és 1 otthoni Hipernet Home+ előfizetés is tartozhat. A HiperCsoport alakítás részleteiről és a bevonható tarifákról pontos részletek itt érhetők el: www.telenor.hu/hipercsoport

Gyerek-okosórára fejlesztett tarifa

November 21-én elstartol a Telenor Mini tarifa is, amelyet kifejezetten a MyKi Touch gyerek-okosórához alakítottak ki. Az óra használatához ideális adatmennyiséget, és két előre megadott telenoros telefonszám ingyenes hanghívását tartalmazza, mindössze 1990 Ft-os havidíjért, ami mellé a gyerek-okosóra 2 év hűséggel 9990 forintért vásárolható meg. A MyKi Touch-csal a szülők a hanghívás lehetősége mellett okostelefonjukról akár folyamatosan láthatják gyermekük tartózkodási helyét, és beállítható, hogy egy adott területet elhagyva az óra jelezzen a gyermeknek vagy a szülőnek. Az új Telenor Mini tarifa is bevonható a HiperCsoport szolgáltatásba, így a két korlátlanul hívható telenoros telefonszámon felül még havi 100 perc erejéig indítható hívás az óráról a csoport többi tagja felé.

Ajándék 3 nap korlátlan és ingyenes hívás vagy mobilnet minden meglévő lakossági Telenor-ügyfélnek

Az elmúlt évek tapasztalata szerint a Telenor ügyfelei körében nagyon népszerű a karácsonyi időszakban biztosított, korlátlanságot nyújtó ajándék, ami idén sem maradhat el. A szolgáltató meglévő, lakossági hangalapú számlás és kártyás, valamint kisvállalkozói előfizetéssel rendelkező ügyfeleinek 3 napos korlátlan és ingyenes belföldi hívást (normál díjas irányokba), vagy 3 napos korlátlan és ingyenes belföldi mobilnetezést ad ajándékba, ami november 21. és december 23. között vehető igénybe. A kétféle kedvezmény közül az ügyfelek kiválaszthatják a nekik tetszőt, amelyet aktiválniuk kell, amire több lehetőségük is van. Az ajándék lehetőségét a www.telenor.hu/karacsonyiajandek oldalon keresztül más Telenorosokkal is megoszthatják, ahol az aktiválás részletei is megtalálhatók.

Mindezek mellett az ünnepi ajándékozáshoz a Telenornál számos kedvezményes készülék, akár már 0 forintért elvihető ajánlat is elérhető november 21-től.

További információ: www.telenor.hu