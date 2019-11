Ebben az évben a legnagyobb bevételeket a Beko szárítógép és kétféle Playstation 4 játékgép generálta, darabszám alapján azonban idén a barkácstermékek (például az akkumulátoros csavarhúzó és a szénmonoxid-érzékelő) voltak a legnépszerűbbek.

Egy vásárló mintegy nyolcmillió forint értékben rendelt egy nagyobb lakás teljes berendezéséhez szükséges konyhai eszközöket, tévéket, számítógépet és lakásfelszerelési cikkeket.

A reggel fél hat és éjfél között zajló Black Friday során a tavalyi fekete pénteki forgalmat idén már este fél nyolcra teljesítette az Extreme Digital, de éjfélig még jelentős számú rendelés futott be – az utolsó órákban a nagyképernyős lapostévék fogytak a legnagyobb számban. Az idei Black Friday népszerűsítésében a főzőcskézős videóiról ismert Videó Infó 1 YouTube csatorna is részt vett, amelyben Elek Zoltán egy akciós retro szendvicssütő használatát mutatta be: promóciója nyomán egyetlen nap alatt félezer darab fogyott ebből a termékből.

Bár a reggeli órákban a Playstation 4 játékkonzol Slim és Pro változatai generálták a legnagyobb forgalmat, a nap végére hajszál híján, de a Beko szárítógép lett a Black Friday nyertese. E három termék mellett a top 10-be került egy Sony zajszűrős Bluetooth fejhallgató, különböző 49-50 colos Samsung és Sony LCD-tévék, az LG 55 colos OLED tévéje, valamint a Samsung Galaxy A50-es okostelefonja.Darabszám alapján idén a barkácstermékek aratták a legnagyobb sikert, ezek közül az akkumulátoros csavarhúzó és a szénmonoxid-érzékelő volt a legnépszerűbb, de rendkívül jól fogytak a lombfújók és a magasnyomású mosók is. A 2019-es év rekordere egy olyan vásárló, aki mintegy nyolcmillió értékben rendelt lakásfelszerelési cikkeket, konyhai gépeket, tévéket, számítógépet és egy komplett házimozi rendszert.

A fekete pénteki vásárlók hetvenezer különböző termékből rendeltek, átlagosan 2 darab terméket választottak ki, és a rendelések 54 százalékát bolti átvétellel kérték (ez országszerte tizenhét szaküzletben lehetséges), és 23 százalékát fizették ki online. A rendelések ötöde már november 15-ödikén, a fekete péntek napján elhagyta az Extreme Digital raktárait: a bolti átvétellel kért termékeket 5 napon, a házhozszállítással kérteket pedig 2-7 napon belül juttatja célba a vállalat.