Indul a Black Friday hete az Euronics-ban

Akár ötven százalékos kedvezményekkel is találkozhatnak a vásárlók Black Friday hetén az Euronics üzleteiben és webáruházában.

A november 12 és 18 közötti időszakban érdemes lesz naponta ellátogatni a 69 üzletből álló hálózat valamelyikébe, mivel az akciós termékek köre minden nappal bővül.Az Euronics a valós kedvezmények elkötelezettje, 2019-ben a „Black Friday = Fair Friday” mottóra építve azt javasolja az érdeklődőknek, hogy vásárlás előtt használják az ár-összehasonlító oldalakat, illetve tájékozódjanak arról, hogy a kiszemelt termék valóban annyival olcsóbb-e az átlagárnál, mint amit a kereskedő állít.

„Sok magyarnak vannak rossz tapasztalatai a különféle kiemelt vásárlási időszakokkal kapcsolatosan, az Euronics azonban azt a tábort erősíti, amely kizárólag valódi akciókat és kedvezményeket hirdet az elvárható készletek rendelkezésre állása mellett. Minden vásárlót arra biztatunk, hogy erről személyesen is győződjön meg.”

– mondta Hunyady László, az Euronics marketing és értékesítési igazgatója.

Országosan már 69 Euronics üzlet várja az érdeklődőket a Black Friday hetében, illetve a webáruházat is felkészítették a várható forgalomra. A vevők az euronics.hu oldalon kérhetnek házhozszállítást, vagy választhatják az áruházi átvételt is, de természetesen a bolti vásárláskor is dönthetnek úgy, hogy segítséget kérnek a szállításban.

A Black Friday hetén nem lesznek külön kiemelt kategóriák, mivel az Euronics kínálatának jelentős része kedvezményesen lesz elérhető.

„Azáltal, hogy napról-napra újabb akciós termékekkel bővül a Black Friday kínálatunk, egy kicsit még izgalmasabbá, érdekesebbé tesszük a vásárlást. Ráadásul így még több érdeklődőnek lesz lehetősége akár 50 százalékkal olcsóbban beszereznie azokat a műszaki termékeket, amelyekre szükség van”

– véli Fazekas Bálint, az Euronics nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója.

Az Euronics a korábbi évek tapasztalatai és a 2019-es slágertermékek alapján állította össze az akciós termékek listáját, így a háztartási kis- és nagygépek, kapszulás kávéfőzők mellett a televíziók, konzolok, gamer felszerelések, telefonok és viselhető eszközök között is találhatunk majd a megszokottnál jelentősen olcsóbb modelleket. Az akár 50 százalékos kedvezmény az Euronics esetében azt jelenti, hogy bár lesznek még ennél is nagyobb akciók, jelentős számban szerepelnek majd azok a termékek, melyek féláron beszerezhetők.

A jelentős érdeklődésre tekintettel az Euronics azt kéri a vásárlóktól, hogy a szokásosnál is legyenek körültekintőbbek, türelmesebbek, figyeljenek oda magukra és egymásra is.

„A pénztáraknál és ügyintézői pultoknál ezekben a napokban teljes létszámmal teljesítenek szolgálatot kollégáim. Ennek ellenére számítanunk kell arra, egyben felhívjuk a tisztelt vásárlók figyelmét is, hogy az megszokottnál hosszabb lehet az ügymenet. Tapasztalataink szerint évről- évre egyre többen jönnek már nyitásra a boltjaink elé, hogy időben beszerezhessék az előre kiválasztott terméket. A webáruházat is igyekszünk folyamatosan fejleszteni, felkészíteni a megnövekedett látogatószámra, de az eddigi növekedési statisztikákból arra következtethetünk, hogy kisebb fennakadások előfordulhatnak.”

– nyilatkozta Hunyady László a várható tömeggel és a vásárlási kedv fokozódásával kapcsolatban.