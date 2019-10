A blockchain akár garnélák nyomon követésére is alkalmazható

Szabolcsi András, az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen szakértőjének elemzéséből kiderül: a TAJ-visszaélések vagy a kilométerórák visszatekerésének megakadályozása mellett az online fizetés gyorsabbá és biztonságosabbá tételét is lehetővé teszi a blockchain.

Indiából érkező garnélarák-szállítmányait rövidesen blockchain-technológiával fogja követni és nyilvántartani az amerikai kiskereskedelmi óriás, a Walmart. Az Európai Unió az áfacsalások megelőzésében szán szerepet a technológiának, Madrid pedig a teljes tömegközlekedési hálózatát szervezi egyetlen, blockchain-alapú elektronikus fizetési rendszerbe és applikációba.

„2019-re világszerte számos területen hozott áttörést a módosíthatatlan és hiteles adatnyilvántartás biztonságát garantáló blockchain-technológia”

– hívja fel a figyelmet Szabolcsi András, az első hazai blockchaint fejlesztő magyar vállalkozás, a BlockBen informatikai igazgatója.

A magyar tulajdonú cég tavaly kapta meg az év innovatív terméke díjat a szingapúri Crypto Currency Expón, idén pedig BlockBenPay nevű innovatív fizetési megoldása bekerült a FinTechShow 10 legizgalmasabb digitális pénzügyi újdonsága közé.

A hamisíthatatlan folyamatvezérlést, hiteles időbeli érkeztetést, valamint garantált változáskövetést biztosító blockchain jelenti a biztonságos megoldást az élet minden olyan területén, ahol az emberek adatait felhasználják, tárolják vagy online fizetést bonyolítanak.

„A blockchain véget vethetne többek között a társadalombiztosítási rendszerben tévesen regisztrált egészségügyi vizsgálatoknak, TAJ-kártya visszaéléseknek, a könyvelési hibáknak, vagy éppen az autó-nyilvántartásokkal kapcsolatos trükközéseknek, így a kilométerórák visszatekerésének is”

– hangsúlyozza Szabolcsi András.

A BlockBen informatikai igazgatója további példákat is említ a blockchain hasznosíthatóságára: az ingatlannyilvántartástól a szerződéskötésekig, az ügyvédi és közjegyzői okiratok digitalizálásáig számos lehetőség nyílik az eljárások egyszerűsítésére és biztonságossá tételére. A technológia iránt már a bankszektor is élénken érdeklődik, hiszen a blockchain szavatolja a digitális jogosultság-kezelést és az ügyféladatok biztonságát, valamint megoldást nyújt a hiteles könyveléshez. Az online fizetési folyamatokban is alkalmazható, számlabefizetéstől az autópálya-matrica vásárlásáig.

A blockchain alapú fizetés biztonságos és gyors, és a következő évek egyik nagy áttörése lesz. A BlockBen is éppen egy ilyen megoldáson dolgozik.

A BlockBenPay esetében semmi másra nincs szükség a biztonságos online vagy offline fizetéshez, csak egy mobiltelefonra és egy QR-kódra. Külön jelszó sem kell, hiszen a mobiltelefonokkal ma már a biometrikus azonosítással kombinált digitális aláírás és hitelesítés is megoldható.

Furcsán hangozhat, de a jelszómentesség a kényelem mellett nagyobb biztonságot is jelent, a biometrikus azonosításnak és hiteles digitálisaláírás-kezelésnek köszönhetően. A világon már több mint 10 milliárd felhasználónevet és jelszót loptak el. Ha például minden felületen ugyanazt a jelszót használjuk, biztonsági okokból havonta módosítani kellene – mert szinte garantált, hogy valahol, valamikor már ellopták.