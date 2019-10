A FlixBus fedélzeti szórakoztató rendszert vezet be távolsági buszain

A távolsági buszos utazás még élvezetesebbé válik Európában a FLIXtainment, a FlixBus fedélzeti szórakoztató rendszerének megjelenésével.

A vállalat idén tavasszal kezdte meg a technológia európai bevezetését. A szolgáltatás kiterjesztése már a helyi buszpartnerek járművein is folyamatban van, így a Magyarországról induló utazók is találkozhatnak a buszokon az MPLC által biztosított Universal filmekkel, Audible hangoskönyvekkel, Rakuten Kobo e-könyvekkel, sharemagazines újságokkal és játékokkal. A FLIXtainment tartalmait a fedélzeti Wi-Fi-re való csatlakozással az utasok ingyenesen elérhetik saját digitális eszközeikről.

“Folyamatosan azon dolgozunk, hogy ügyfeleink teljes utazási folyamatát élvezetessé tegyük. A FLIXtainment fedélzeti szórakoztató rendszer bevezetésével az utasok a buszra szállás pillanatától kezdve kiválóan szórakozhatnak.”

– mondta el Daniel Krauss, a FlixBus informatikai ügyvezető igazgatója.

„A FlixBus ajánlatát az Audible, Rakuten Kobo és sharemagazines remek tartalmaival kombinálva még élménytelibbé tesszük a távolsági buszozást.” „Az utazás egyértelműen lehetőséget teremt arra, hogy új történeteket ismerjünk meg. Mostantól a FlixBus európai utasai is könnyen hozzáférhetnek az Audible Originals tartalmakhoz, illetve többek közt német, angol, olasz, francia nyelvű hangoskönyvekhez. Számos utas most először fogja megtapasztalni a hangoskönyvek által nyújtott élményt és ráébredni, hogyan lehet ezekkel a tartalmakkal feldobni utazást és szabadidőt. Inspiráló és szórakoztató történetek, a legjobb színészek és narrátorok közvetítésében – mindez már a FlixBus fedélzetén is megtapasztalható.”

– tette hozzá Oliver Daniel, az Audible német országmenedzsere.

A szórakoztató tartalmak mellett az új rendszernek köszönhetően a WiFi csatlakozás is javul, illetve elérhetővé válik egy térkép, amin a busz pozíciója valós időben nyomon követhető. Az utasok saját okoseszközeiken keresztül csatlakozhatnak a fedélzeti szórakoztató rendszerhez a busz WiFi hálózatán keresztül, illetve a media.flixbus.com oldalon, ezt követően a Universal 25 hollywoodi produkciójához, több mint 100 hangoskönyvhöz, 75 e-könyvhöz, 25 nemzetközi magazinhoz és 20 játékhoz férhetnek hozzá.

Egyedülálló üzleti modelljének keretében a FlixBus gondoskodik a technológiai fejlesztésről, hálózatfejlesztésről, árazásról, minőségellenőrzésről és a járatok népszerűsítéséről, míg a vállalat többségében kkv partnerei a buszok napi üzemeltetéséért felelnek. Ennek az együttműködésnek köszönhetően a FlixBus innoválni tudja a tradicionális személyszállítási piacot. 2018 óta a FlixMobility az Apple Pay-t, Google Pay-t és Google Asszisztenst is integrálta rendszerébe, Las Vegasba tartó buszain virtuális valóság megoldásokat vezetett be, illetve olyan házon belüli technológiai megoldásokat is létrehozott, mint a “Hol a buszom” valós idejű buszkövető funkció.