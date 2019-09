Új megoldásokat tesztel új szaküzletében az Extreme Digital

Elsőként a budapesti Nyugati pályaudvar közelében, a Szent István körúton megnyitott új szaküzletben teszteli az Extreme Digital a kiszolgálást és a termékek személyes átvételét gyorsító újításait. A háztartási nagygépek 40 százalékát már saját futárszolgálatával szállítja házhoz a vállalat Budapesten és Pest megyében, mellyel jelentősen javult ügyfeleinek elégedettsége.

Az Extreme Digital Szent István körút 30. szám alatt megnyílt új szaküzlete 226 négyzetméteres eladótérrel és közel kétszer ekkora raktárhelyiséggel várja a vásárlókat. A pályaudvar közelsége miatt az agglomerációból kerül ki a vevők jelentős része az előzetes felmérések szerint. Az új bolt kialakításakor az volt az elsődleges cél, hogy minél gyorsabban intézhesse ügyeit a fogyasztó, emellett mindig ebben az üzletében fogja elsőként tesztelni a cég a hatékonyabb vásárlást célzó újításait, mielőtt bevezetné azokat a tizenhat további boltjának valamelyikében.



Nem nézelődni, vásárolni szeretne az online világból érkező ügyfél

Ez azért különösen fontos, mert a vállalat nyári Design Sprint eseményének eredményei szerint ma már nem a termékek megtapogatása céljából keressük fel az üzleteket, hanem gyors, kényelmes kiszolgálásra vágyunk, miután már előzetesen behatóan informálódtunk a vágyott termékről az interneten. Ennek megfelelően az új szaküzletben ingyenes wifi, és egy frissítőpont segíti élvezetesebbé tenni a rövid várakozás perceit.

Az elmúlt évben érzékelhetően, 45 százalékról több mint 51 százalékra nőtt a bolti átvételt preferáló online rendelések aránya az Extreme Digitalnál, mert egyre többen élnek a lehetőséggel, hogy a munkából, iskolából hazafelé menet, akár a rendelés napján átvehessék a raktáron lévő termékeket. 2018-ban a vállalat egy-egy szaküzletében átlagosan 25 ezer darab online feladott, bolti átvételes megrendelést szolgáltak ki

Gyorsabb fizetés és átvétel

Az új üzletben például bankkártyával nem csupán a pénztárnál, hanem közvetlenül az eladóknál is lehet fizetni, így a vásárlónak a pénztárhoz nem, csak az átvételi pulthoz kell odamennie. Hamarosan készpénzt és bankkártyát egyaránt elfogadó fizetőautomaták kerülnek az üzlettérbe, és ennél is fontosabb, hogy a bejárattól jobbra, egy elkülönülő üzlettérben, egy, a Foxpost céggel közös automata is létesül: aki ide kéri egy online kifizetett, termék kiszállítását, annak gyakorlatilag egyáltalán nem kell várakoznia. Ráadásul a jövő évtől a csomagautomatát éjjel-nappal fogja működtetni az Extreme Digital és a Foxpost, hogy tovább erősítse a vállalat hibrid, online és offline boltokon alapuló üzleti modelljét. Jelenleg egyébként a kiszállítással megrendelt termékek körülbelül 10 százalékát kérik átvevőpontra az ügyfelek, ezen belül pedig a csomagautomaták népszerűsége is erősödni kezdett az idén, jelenleg 30 százalék körüli.

Nagy siker a saját futárszolgálat

A hibrid modellben fontos szerep jut a futáros kiszállításnak is: az Extreme Digital tavaly ősszel tesztjelleggel indította el ezt a szolgáltatását, és az idei év végére várhatóan a Budapestről és Pest megyéből érkező, háztartási nagygép rendelések 40 százalékát ez fogja kiszolgálni. A saját járműflottával és csapattal működő futárszolgálattal sikerült jelentősen növelni a kiszállítással kapcsolatos vásárlói elégedettséget ebben a régióban, az érintett termékcsoportban, így további fejlesztése, bővítése várható.

A hűtőgép, a ventilátor és a medence ment a legjobban

Az eladások számát tekintve idén nyáron csaknem másfélszeresére emelkedtek a hűtőgépek és fagyasztószekrények eladásai az Extreme Digitalnál: ez részben a kánikulának, részben pedig az államilag támogatott csereprogramnak volt köszönhető. Közel 40 százalékkal több ventilátor fogyott az előző évhez képest, és mivel elérhetőbb árúvá váltak a kerti medencékből és ezek kiegészítői, ezek forgalma is mintegy 50 százalékkal nőtt.

A június eleje és augusztus vége között eladott termékek közül a legnagyobb bevételt az inverteres split klímaberendezések, az 50 colosnál nagyobb Samsung és LG okostévék, valamint középkategóriás okostelefonok (Samsung, Xiaomi) termelték az Extreme Digitalnak. A nyár másik slágere az elektromos rollere volt, amelyből az 50 ezer forint körüli árú alapmodellek mellett a drágább, akár 150 ezer forint körüli összegért elvihető felsőkategóriás típusok is jól fogynak. A jelenlegi eladási adatok azt sugallják, hogy a rollerek népszerűsége kitart majd karácsonyig, így a már húszezer forint alatti áron is elérhető okosórák, fitneszpántok mellett az egyik legnépszerűbb ajándék lesz az idén.