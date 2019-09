Vodafonos és UPC-s is vagy egyszerre? Mutatjuk a kedvezményeid!

A szolgáltató természetesen azokra is gondolt, akik csak ezt követően válnak a Vodafone és a UPC közös ügyfelévé.

A Vodafone Magyarország augusztus elsején lett a UPC Magyarország száz százalékos tulajdonosa. A két szolgáltató cégcsoportként működve közösen bővíti gigabit képes szolgáltatásait és fejleszti mobil- és vezetékes hálózatait, hozzájárulva ezáltal Magyarország digitális fejlődéséhez.

„A Vodafone és a UPC egy cégcsoporttá válása történelmi pillanat számunkra és ügyfeleink számára is”

– mondta Carra Anita, a Vodafone lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese. –

„Együtt most még többet adunk ügyfeleinknek, akiknek különböző kedvezményekkel és előnyökkel szeretnénk megköszönni a két cégbe vetett bizalmát, illetve folyamatos új innovációval és fejlesztéssel ösztönözni őket arra, hogy a jövőben is a cégcsoporttól vegyék igénybe mind a mobil, mind pedig a vezetékes szolgáltatásokat.”

Szeptember elsejétől minden olyan ügyfél automatikusan részesül az előnyökből, aki rendelkezik egy Vodafone mobil havidíjas, hangalapú és legalább egy otthoni UPC vezetékes – internet, telefon vagy kábeltelevízió – előfizetéssel, illetve mindkét szolgáltatónál megegyeznek a személyes adatai az előfizetői szerződéseken. Kedvezmény jár azoknak az ügyfeleknek, akik új hűségszerződéssel, vagy hűségidő hosszabbítással lesznek szeptember 1-től mindkét cég előfizetői, és a kedvezményre jogosult Vodafone mobil tarifákat használják.

Az előnyök közé tartozik, hogy a Vodafone Go, RED Live vagy RED Live+ előfizetéssel rendelkező közös ügyfelek a meglévő csomagjukon felül havi 2 GB extra mobil adatkeretet kapnak. A közös ügyfelek számára díjmentessé válnak a hívások a UPC vezetékes hálózatából Vodafone mobil számokra, illetve a Vodafone hálózatából is díjmentes lesz a UPC vezetékes számainak a hívása. A RED Live és RED Live+ előfizetéssel rendelkező közös ügyfelek számára ezen felül elérhetővé válik a gondtalan televíziónézés mobilon, mivel a Horizon GO alkalmazás is bekerül az EU Video Pass-ba, így ezentúl az sem fogyasztja a rendelkezésre álló adatkeretüket.

További kedvezmény, hogy a közös ügyfelek a WiFi pótló opcióval korlátlan mobiladatot élvezhetnek 3 napon át, amennyiben egyedi probléma adódna a vezetékes UPC internetszolgáltatásukkal. A közös ügyfelek, illetve a Vodafone-hoz most csatlakozók számára természetesen továbbra is rendelkezésre áll a Vodafone Family, amellyel a családok már a második SIM-kártyától további havidíj kedvezményeket kapnak.

A nagyvállalati szegmensre vonatkozó változásokról Király István, a Vodafone vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta:

„Az integrációval az üzleti piacon két növekedésben lévő cég egyesül, ennek minden előnyével. Az egyesülő vállalat a nagyvállalati szegmensben még markánsabban tud megjelenni a kibővült szolgáltatási portfolióval, a kisvállalati piacon pedig a Vodafone és a UPC szolgáltatásai kiegészítik egymást. Valós kihívójává válunk a piacvezetőnek, hiszen a távközlési paletta teljes egészével ki tudjuk szolgálni a cégeket ez pedig előnyös lesz a vállalkozások és az egész ország számára.”

Az ügyfelek az új ajánlatokról a www.vodafone.hu/vodafoneupcneked, a www.vodafone.hu/vodafoneupc/uzleti és a www.upc.hu/vodafoneupcneked oldalakon tájékozódhatnak.