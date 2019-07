A CIB Bank és anyavállalata, az Intesa Sanpaolo meghívására október 30-án Magyarországra érkezik az Apple társalapítója, Steve Wozniak.

A Szilícium-völgy legendás alakja a pénzügyi innováció meghatározó nemzetközi szereplőit felvonultató Novathon 2019 konferencián lesz látható, melyre szeptembertől regisztrálhatnak az érdeklődők.

Milyen változást hoz a mindennapi bankolásba az okostelefonos forradalom? Hogyan alakítja át a banki szolgáltatásokat a digitális átalakulás? Az újgenerációs pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó fintech cégek megjelenésével milyen előnyökkel, kockázatokkal kell számolni és milyen új, eddig nem ismert lehetőségeket tartogat a pénzügyi szolgáltatások digitalizációja? A mobil vagy a közösségi média lesz a jövő pénzügyi platformja? Milyen szerepeket vesz át a mesterséges intelligencia?

Izgalmas és aktuális kérdéseket jár körül a CIB Bank és anyavállalata, az Intesa Sanpaolo által szervezett Novathon konferencia 2019. október 30-án Budapesten, a MOM Sportban. A pénzügyi szektor meghatározó szereplői nemcsak a legforróbb témákat és a legújabb kihívásokat vitatják majd meg, de bemutatják innovatív megoldásaikat is. A Novathont ezen az úton számos partner támogatja, köztük a Mercury Processing Services International, az NTT, az Asseco, az Armundia Group, a Reply, a Capgemini, a PricewaterhouseCoopers Advisory SpA és az Elcom.

A rendezvényen a résztvevők egy élő legenda, az Apple Computer társalapítója, Steve Wozniak gondolatait is meghallgathatják az innovációról, a mesterséges intelligenciáról és a technológia jövőjéről.

Wozniak 1976-ban Steve Jobs-szal, az azóta elhunyt ikonikus üzletemberrel együtt alapította meg az Apple Computer Inc. vállalatot, amely 31 évvel később, 2007-ben mutatta be az iPhone-t, amely alapjaiban változtatta meg nemcsak a telekommunikációt, de a bankolás kultúráját is. Az iPhone és a hasonló okostelefonok fejlődése hívta életre a fintech fejlesztéseket és a digitális bankolás iránti igényt.

„A technológiai változások nap mint nap új kihívásokat hoznak a pénzügyi intézmények világába, és csak azok maradhatnak talpon, akik ezekre lehetőségként tekintenek, és képesek a fejlődésre. A következő 10 évben a tradicionális banki modell teljesen megváltozik: a bankkártyákat felváltják a telefonok, nem kell majd fiókba menni ahhoz, hogy találkozzunk a bankárunkkal, és a mesterséges intelligencia segítségével személyre szabott banki ajánlatok közül válogathatunk. Ezeket az újdonságokat hozza el az ügyfeleknek az Intesa Sanpaolo és leányvállalatai, így a CIB is”

– mondta Maurice Lisi, az Intesa Sanpaolo Nemzetközi Leánybanki Divíziójának digitális csatornák és CRM vezetője.

„Büszkék vagyunk rá, hogy digitális banki megoldásainkkal – díjnyertes mobilalkalmazásunkkal, a honlapunkon keresztül új ügyfelek számára elérhető teljesen online számlanyitási és személyi kölcsön igénylési lehetőséggel – úttőrők vagyunk a magyar piacon. Ezzel a rendezvénnyel is szeretnénk megmutatni, hogy mi az innovációban, a folyamatos fejlődésben hiszünk. Ezt képviseli Steve Wozniak is, akit anyavállalatunkkal közösen hozunk el a magyar közönségnek”

– tette hozzá Ákos Tamás, a CIB Bank lakossági üzletágának vezetője.

A rendezvény ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció szeptemberben indul, és mivel a helyek száma limitált, a leggyorsabbak lehetnek majd ott a rendezvényen. A regisztráció indulásáról a Novathon Facebook oldalán lehet majd tájékozódni: https://www.facebook.com/pg/novathonwithcib.