A L’Oréal új AR app-jával nem kell többé izgulnod a fodrásznál

Több olyan szolgáltatás is elérhetővé válik idén, amely alapjaiban változtathatja meg a fogyasztói szokásokat.

Magyarországra érkezett a nyakláncként is hordható szenzor és a virtuális hajszín kipróbáló alkalmazás, és hamarosan jön a problémás bőrt elemző applikáció is.

Tomáš Hruška, a L’Oréal Magyarország, Csehország és Szlovákia ügyvezető igazgatója az alábbi szavakkal üdvözölte a hazánkban is elérhető újításokat:

„Izgalmas látni, hogy ezek az új technológiák Magyarországra is megérkeztek. A kiterjesztett valóság és a mesterséges intelligencia lehetővé teszi számunkra, hogy egyre több személyre szabott és kifinomult szolgáltatást nyújtsunk, és hogy bármikor, bárhol hozzáférhető élményt adjunk fogyasztóinknak. A technológia és a szépség tökéletes párost alkotnak. Most a magyar fogyasztók is többet tudhatnak meg a bőr egészségének védelméről, és valós időben, virtuálisan, 3D-ben kipróbálhatnak különböző hajszíneket.”

My Skin Track UV by La Roche-Posay – egy innováció, amely megváltoztatja a viselkedést

A My Skin Track UV az első áramforrásmentes, magunkon hordható elektromos szenzor és alkalmazás – az UV-sugárzásnak, légszennyezésnek, páratartalomnak és polleneknek való egyéni kitettség mérésére. A díjnyertes szenzor méri az UVA- és az UVB-sugárzást, és azonnali állapotjelentéseket biztosít, miközben akár három hónapnak megfelelő adatot is tud tárolni. Az érzékelőt a nap aktiválja, a felhasználó okostelefonja pedig az NFC rövid hatótávú kommunikációval tölti fel.

A diszkrét, 12 mm széles és 6 mm magas szenzor vízálló, és egy erős kapoccsal könnyedén ruhára vagy kiegészítőre erősíthető. A szenzor segíti a fogyasztókat abban, hogy megértsék környezetüket és tudatos döntéseket hozzanak a bőrükkel kapcsolatban. Az eszközt a nap aktiválja, a tárolt adatokat pedig egyszerűen továbbítja a társalkalmazásnak.

A My Skin Track UV már Magyarországon is elérhető az apple.com oldalon. NFC képes iPhone és androidos telefonokkal is működik.

Effaclar SpotScan by La Roche-Posay – mesterséges intelligencia által működtetett akné-teszt bőrgyógyászokkal kifejlesztve

A bőrgyógyászokkal kifejlesztett webes alkalmazás professzionális pontossággal, kiterjedt adatbázison alapuló, mesterséges intelligencia segítségével megállapítja az akné fokozatát, egy 0-tól 4-ig terjedő skálán. Amennyiben az érték 2-nél nagyobbat mutat, az alkalmazás javasolja a bőrgyógyász konzultációt. A diagnózis alapján személyre szabott Effaclar termékekből álló rutint, valamint speciális bőrápoló tippeket és tanácsokat kap a felhasználó.

A szolgáltatás 2019 szeptemberétől lesz elérhető Magyarországon.

Style My Hair Pro by L’Oréal Professionnel – a technológia megkönnyíti a hajszín kiválasztását

A fodrászszalonokban nyújt kiváló élményt a 3D mesterséges intelligencián alapuló virtuális hajszín felpróbáló technológia a fodrászok és ügyfeleik számára. A Style My Hair Pro nem csupán egy app, hiszen Pinterest „mood board” jellegű, gazdag képgalériájának köszönhetően inspirációt is jelent. A ModiFace 3D technológiája biztosítja a hajszín azonnali kipróbálását – 560 szín és árnyalat közül – anélkül, hogy kockázatot vállalna a fogyasztó.

A Style My Hair Pro magyar nyelven is elérhető az App Store-ban és a Google Play-ben június óta.