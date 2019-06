Bekapcsolva hagyta a cicás filtert egy pakisztáni politikus live-ozás közben

Egy pakisztáni politikus sajtótájékoztatóját úgy gondolta, a modern világ elvárásainak eleget téve, közvetíteni fogja élőben a Facebook-on, hogy mindenki azonnal értesüljön mondandójáról. A Khyber Pakhtunkhwa elnevezésű tartomány elöljárói beszéltek kifejezetten fontos dolgokról, amikor is a Facebook videós szűrője, amint felismert egy arcot, egyből rádobálta a kiscica bajuszkákat és a cuki rózsaszín füleket, ezzel egy igazi klasszikus komikus helyzetet generálva teljes mértékben komolytalanná téve az egész közvetítést.

Egyébként javították a hibát és most már az oldalukon egy filter nélküli verziót lehet látni.

You can’t beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt’s live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) 2019. június 14.