Magyar fejlesztésű 3D nyomtatóval készítették a Trónok harca figuráit a budapesti premierre

A magyarországi bemutatóra a sorozatban látható sárkányok és a vastrón élethű mását a CraftBot magyar 3D nyomtatóival készítették el.

A premierre készített 3D figurákat, családi címerekkel ellátott pénzérméket, könyvjelzőket a vendégek haza is vihették. A CraftUnique történetében nem a Trónok harca volt az első együttműködés egy hollywoodi szuperprodukcióval.

A vállalat 3D CraftBot nyomtatóit korábban is használták olyan hollywoodi szuperprodukciókhoz, mint a Szárnyas fejvadász 2049, ahová teljesen élethű emberi testeket nyomtattak. Valamint különböző neves hazai előadók extrém színpadi produkcióihoz is készítettek már 3D kellékeket. A Trónok harca 3D figurái a CraftBot mérnökeit is kihívások elé állították, hiszen olyan fokú kidolgozottság volt szükséges, amelyhez elengedhetetlen volt a magyar szakemberek tapasztalata. A kinyomtatott 3D sárkányok esetében a kilógó részekhez, mint a sárkányok álla, támasztékot kellett volna nyomtatni. A támasztékok eltávolítása azonban nyomot hagyott volna a népszerű sorozat figuráin, így a CraftUnique csapata saját szoftverében a manuálisan is állítható support beállításokat hívta segítségül. A kétfejes géppel történő nyomtatásnál pedig olyan anyagú támasztékot használtak, amelyek vízben oldódnak, így a 3D figurák kidolgozottsága tökéletes maradt.

Mákos Csaba, a vállalat ügyvezető igazgatója nagy rajongója a Trónok harcának:

„Már a tervezési folyamatok is nagyon izgalmasak voltak, de a bemutatón látott 3D-vel kapcsolatos lelkesedés mutatta meg igazán, hogy jó úton haladunk a CraftBottal.”

A startupként induló CraftUnique teljes egészében magyar tulajdonú vállalat, de mára már számos díj bizonyítja a cég helyét a nemzetközi piacon. A CraftBot nyomtató 2017-ben és 2018-ban a Plug N’ Play kategóriában hozta el az aranyérmet, ahol neves amerikai és ázsiai gyártókat utasított maga mögé.

A budapesti székhelyű cég maga fejleszti a nyomtató hardware és software részét is, illetve a hozzá kapcsolódó, de más gépekhez is ingyenesen letölthető slicer szoftvert is.