Formabontó szervizszolgáltatással nyit a Huawei új üzlete

A legújabb Experience Store-ban a vásárlók nem csak a gyártó népszerű okoskészülékeinek és kiegészítőinek ajánlatai közül válogathatnak, de a szerviz szolgáltatásokat is igénybe vehetik, sőt, a boltnyitás alkalmából a Huawei „látványszerviz” keretében a látogatók azt is figyelemmel kísérhetik, hogyan zajlik a készülékük kijelzőjavítási folyamata.

A Huawei okoskészülékei mellett zászlóshajó szériáinak csúcsmodelljeivel, okoskiegészítőivel és szervizszolgáltatásokkal várja az érdeklődőket legújabb, április közepén nyíló üzletében. A Huawei Experience Store-ban szakképzett eladók segítségével a készüléktulajdonosok technikai támogatást, készülék-beállítási és telefonok közötti adatátviteli segítségnyújtást, valamint szervizszolgáltatást is igénybe vehetnek, melynek keretében kijelző-, illetve garanciális javításra lesz lehetőségük. A boltnyitás alkalmából limitált számban, különleges „látványszerviz”- szolgáltatás megtekintésére is lehetőségük lesz a látogatóknak, ahol a szakemberek bemutatják számukra a P20 és P20 Pro, illetve a Mate 20 és Mate 20 Pro készülékeken végzett kijelzőjavítások folyamatát, melyet a bolt munkatársai féláron kínálnak, a Huawei legújabb, P30 és P30 Pro csúcstelefonjainak kijelzőjét pedig az előzetes HiCare-es regisztrációt követően a helyszínen díjmentesen javítanak.

Az április közepén, Budapesten, a Csörsz utca és Alkotás utca sarkán nyíló Huawei Experience Store a gyártó második felhasználói élményeket előtérbe helyező üzlete Magyarországon. Az érdeklődők a helyszínen a Huawei valamennyi termékét megvásárolhatják, valamint az üzletnyitási ajánlat keretében kipróbálhatják, illetve meg is vásárolhatják a P20 Lite és Mate 20 Lite okostelefonokat, valamint a gyártó Watch GT okosóráját, Band okoskarkötőjét és egyéb okoskiegészítőit is: az ünnepélyes boltnyitás alkalmából a látogatók az első 100-100 darab P20 Lite valamint Mate 20 Lite készüléket, továbbá 50 darab AM61 fülhallgatót, A2 Color Band okoskarkötőt és AH100 okosmérleget is kedvező áron vihetnek haza. A HillSide Irodaházban található, több mint 121 négyzetméteres üzlet az április 13-án 10 órakor kezdődő nyitóeseményt követően hétfőtől szombatig, 09:00 és 20:00 óra között várja vásárlóit, akik akár házi kedvencükkel együtt is ellátogathatnak a kutyabarát, élmény alapú Huawei Experience Store-ba.

