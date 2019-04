A Lime a fővárossal együttműködve hozza el Budapestre elektromos rollerjeit

A Lime küldetése, hogy gyors, egyszerű és fenntartható alternatívát nyújtson a városi közlekedésre. Elektromos rollerjei enyhíthetik a forgalmi dugók, a légszennyezés és a parkolási nehézségek okozta problémákat.

„Hamarosan csatlakozunk Budapest kiváló “Városok az emberekért” kezdeményezéséhez, amelynek részeként – egyelőre tesztüzemben – elindítjuk elektromosroller-szolgáltatásunk, és mindent megteszünk azért, hogy szolgáltatásunkkal megkönnyítsük a fővárosiak életét. Szolgáltatásaink bevezetése előtt minden esetben szorosan együttműködünk az illetékes helyi hatóságokkal, és ennek megfelelően járunk el Budapest esetében is. Tiszteletben tartjuk és meghallgatjuk a helyi döntéshozókat annak érdekében, hogy együttműködésünk hosszútávon is gyümölcsöző legyen. Hisszük, hogy Budapesten jelentős az igény a mikromobilitás iránt. Mint sok más európai nagyvárosban, itt is problémát jelentenek a forgalmi dugók, a légszennyezés és a parkolási nehézségek. A fővárossal és a helyi lakosokkal együttműködve olyan megoldásokat szeretnénk kidolgozni, amelyek segítségével élhetőbbé tehetjük városi környezetünket. Bízom benne, hogy egy év múlva ilyenkor sok embert láthatunk Budapest utcáin Lime e-rollerekkel közlekedni és szolgáltatásunk ennek a dinamikusan fejlődő városnak szerves része lesz”