Világkörüli utat nyerhet, aki a legnagyobb feltűnést csinálja Budapesten!

A Make a Splash! – azaz „Csinálj feltűnést!” versenyre márciustól jelentkezhetnek influencerek, magamutogatók, kalandvágyók és tulajdonképpen bárki, a világ bármely tájáról.

A verseny első fordulójának díja egy 3 napos Budapesti út, ahol a verseny szervezője, az iWelcome2 Budapest vendégül látja a legkreatívabb és legtöbb szavazatott gyűjtött versenyzőket. A győztesek áprilistól hetente érkeznek majd Budapestre, ahol a városnézés, és valódi élmények szerzése mellett feltűnést kell kelteniük. Lehet ez nyilvános utcai produkció, exhibicionista performansz, kedves gesztus, a lényeg, hogy minél több online szavazót megmozgasson. A versenyzők Budapesten forgatott videójukkal pályáznak a Make a Splash! fődíjára, a több hónapos világkörüli útra.

A szervezők bebizonyították, hogy nem csak beszélni lehet a versenyről, hanem csinálni is. A most induló verseny előfutáraként a hétvégén a New York kávéházban keltettek feltűnést egy különleges flashmobbal.

A turisták igencsak meglepődtek, amikor Budapest egyik legszebb kávéházában egy fiatalember gitárral a kezében, George Ezra Budapest című számát énekelve kezdett sétálni az asztalok között. Hozzá csatlakozott pár másodperccel később a Budapest Jazz Orchestra és a 100 tagú cigányzenekar jó pár tagja. A zenészeket követte egy bodybuilder, egy fényzsonglőr és egy modell, akinek felsőtestét csupán egy színes festmény fedte. A kávéház hamarosan zsúfolásig megtelt, a rendhagyó jelenséget mindenki látni és fotózni akarta.