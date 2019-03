MWC 2019: A Huawei bemutatta új 5G és SoftCOM MI megoldásait

A Huawei Technologies bemutatta legújabb vezeték nélküli technológiáit.

A vállalat az idei MWC (Mobile World Congress) kiállításon jelentette be új, letisztult 5G és SoftCOM MI megoldásait. A vállalat ismertette továbbá Digitális Falu koncepcióját, melyben az okoseszközök és hálózati berendezések egy teljesen összekapcsolt, intelligens ökoszisztémát alkotnak majd. A Huawei célja, hogy az ötödik generációs hálózattal kompatibilis végfelhasználói termékeinek, valamint az új SoftCOM mesterséges intelligencia megoldásainak köszönhetően növelje a telekommunikációs hálózatok teljesítményét és működési hatékonyságát, létrehozva egy nagymértékben összekapcsolt, folyamatos információáramlást biztosító világot.

A technológia jövője

Teljeskörű 5G megoldásokat és új hálózati eszközöket mutatott be a Huawei Barcelonában, az idei MWC kiállításon. A vállalat olyan ötödik generációs termékeket és szolgáltatásokat jelentett be, mint a letisztult 5G állomások, virtuális 5G maghálózat, integrált átviteli hálózat, architektúrák, protokollok, valamint az egyszerűsített üzemeltetés. Az 5G-képes berendezésekkel a telekommunikációs szolgáltatók olyan innovatív fejlesztéseket hajthatnak végre, melyekkel bővíthetik szolgáltatási palettájukat és fejleszthetik üzleti modelljüket. Az 5G technológia hálózat minden eddiginél nagyobb letöltési sebességet tesz lehetővé, valamint stabil és megbízható adatátvitelt eredményez, melyet az ipar számos szegmensében és az okosotthonok területén is hasznosíthatnak a szolgáltatók. Az ötödik generációs hálózatok képesek valós időben stabil, hatékony összeköttetést teremteni az erre alkalmas eszközök – állomások, felhő alapú adattárak, beltéri egységek – között, ezzel biztosítva a felhasználók számára a teljes összekapcsoltságot. Az MWC kiállításon az érdeklődők megtekinthették továbbá az 5G hálózat kialakítását elősegítő alaptechnológiákat és eszközöket a rádiófrekvencia, az optikai átvitel, az IP és az IT területein.

Nagyobb hálózati teljesítmény a mesterséges intelligencia segítségével

A Huawei Technologies szintén az idei MWC-n jelentette be komplex SoftCOM MI megoldásait, mely az önvezető autók használatához szükséges hálózatok építésében nyújthat segítséget, ezáltal maximalizálva azok értékét. A fejlesztés célja, hogy jelentősen megnövelje a rendszer, illetve az üzemeltetés hatékonyságát és javítsa a hálózat minőségét. A SoftCOM MI mindemellett lehetővé teszi a „0 bit, 0 watt” működést, valamint az adaptív nyalábformálást is, melyekkel maximalizálható a telekommunikációs hálózatok értéke.

A teljesen összekapcsolt világ víziója

Az idei rendezvényen a Huawei kiterjesztette „Teljesen összekapcsolt, intelligens világ” elképzelését. A vállalat szerint a jövő intelligens világa egy – a kiállításon is felépített – Digitális Falu lesz, aminek részese minden felhasználó és minden okoseszköz, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz és folyamatos közöttük a kommunikáció.

A Huawei volt az első olyan vállalat, amely kereskedelmi felhasználású 5G chipkészleteket és készülékeket mutatott be, miközben az iparággal együttműködve hajtotta előre az 5G fejlődését és kereskedelmi felhasználását. A vállalat a Vodafone spanyol 5G hálózatán élő 8K-s HD videóhívást létesített, és olyan új alkalmazásokat mutatott be, mint a Felhő VR, a felhő játékok és felhő PC-k. A Huawei támogatásával több európai szolgáltató, köztük a Vodafone is bejelentette, hogy az 5G hálózatok készek a kereskedelmi célú felhasználásra. A vállalat az iparági szervezetekkel szorosan együttműködve kulcsfontosságú hozzájárulást tett a jövő hálózati infrastruktúrájához, kiberbiztonságához, biztonsági irányelveihez és a vertikális iparágat célzó szabványokhoz.

A vállalat történetében először mindhárom divízió – Hálózati, Nagyvállalati, és Fogyasztói – részt vett az idei MWC kiállításon. A Nagyvállalati Üzletág négy terméket mutatott be: az iparág leggyorsabb OceanStor Dorado flash tárhelyét, a világ első MI adatközpont kapcsolóját és kereskedelmi célú Wi-Fi 6 AP-ját, illetve új X-típusú kameráit, melyek a világ első MI szoftver kamerái. A Fogyasztói Üzletág több népszerű terméket is bejelentett, köztük a világ első hajlítható 5G okostelefonját.