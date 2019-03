Az informatika lehet a legújabb női sikerszakma

A Nők a Tudományért Egyesület és a Morgan Stanley közös programjában középiskolás lányok tanulhattak programozást: lezárult a Smartiz program első éve

Sok fiatal nő hiányzik Magyarországon az informatikából, abból az iparágból, amelyben becslések szerint a következő években egymillió új munkahely jön létre szerte Európában. Ezen változtatna a Morgan Stanley és a NaTE (Nők a Tudományban Egyesület) Smartiz nevű kezdeményezése, melynek során középiskolás lányok kiscsoportos matematika és programozó foglalkozásokon vehetnek részt, megismerkedhetnek az informatika alapjaival, illetve életükben talán először igazi mentor segít nekik kibontakoztatni a tehetségüket.

Bár a szakma a népszerűsége a fizetésekkel együtt rohamosan növekszik, még mindig nagyon kevés lány tanul tovább az ún. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai szakirányokon. A Smartiz tehetséggondozó programban 9. és 10. évfolyamos diáklányok vehettek rész. A program tavaly februárban indult, és a Smartiz első éves képzésén huszonnyolcan végeztek.

„Az informatika kiváló karriert kínál mindkét nemnek, mégis, egyelőre kevés hölgy választja ezt a területet. Egyrészről az jelent problémát, hogy a tizenéves lányok nem találkoznak karrier-modellekkel, nem tudják, miért lehet érdekes számukra az informatikai pálya, amely ráadásul hiányszakma is. Másrészt az a tévhit is él a köztudatban, hogy a technológiai ágazatok inkább férfiaknak való területek. A Smartiz többek között ezt a tévhitet is igyekszik eloszlatni. Azt szeretnénk, ha egyre több fiatal nő ismerné fel, hogy az IT izgalmas és sokszínű karriert kínál”

– mondta el Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője, aki mentorként is dolgozott a programban.

„Nagyon büszkék vagyunk a Smartiz programban résztvevő lányokra, és arra, hogy ilyen előremutató kezdeményezést támogathatunk. Gratuláció és elismerés jár a diákoknak, akik a gyakorlatias és játékos képzéseken megtanulták a programozás alapjait is, sőt maguk is fejlesztettek alkalmazásokat. Fontos számunkra, hogy támogassuk a tehetséges fiatalokat és ösztönözzük őket, hogy egyre többen mélyüljenek el a matematikában, az informatikában és a társtudományágakban”

– tette hozzá a szakember.

Matematika, programozás, kommunikáció és önbizalom…

Az egyéves program során a lányok hetente vettek részt foglalkozásokon, ahol tizenkilenc – a Morgan Stanley budapesti technológiai központjában dolgozó – szakember mentorként segítette a tanulást. A képzés során a matematikára helyezték a hangsúlyt, de később a Processing és a Python programozás is nagy teret kapott. A matematika adja meg azt a keretet és logikai gondolkodásmódot, amit aztán gyakorlatilag bármilyen STEM területen kamatoztathatnak a diáklányok – köztük az informatika területén is. A mentorok a matematika mellett figyelmet fordítottak a diákok kommunikációs és önismereti készségeire is, különös hangsúllyal az önbizalomra ezen felül továbbtanulási- valamint karrier-tanácsadással is segítették a diáklányokat.

Nobel-díjas mottó

„A Smartiz program mottója a legfiatalabb Nobel-békedíjasától, Malala Yousafzaitól származik: minden lány megérdemli, hogy részt vegyen annak a technológiának a kifejlesztésében, ami megváltoztatja a világunkat és annak vezetőit. A Smartizban résztvevő csillogó szemű lányok lelkesedése a legjobb visszaigazolás arra, hogy jó úton járunk. A diáklányok rendkívül pozitív visszajelzést adtak a senior mentorokkal közös munkáról, például a karriertervezés és az önismereti foglalkozások kapcsán. Mindez még jobban megerősített bennünket abban, hogy a szakmai ismertek mellet mennyire fontosak a személyesebb készségeket előtérbe helyező foglalkozások már ebben az életkorban is.”

– mondta el Szigeti Fanni, a Nők a Tudományban Egyesület ügyvezetője.

Féléves előkészítés és innovatív tananyag

A program elindítását megelőző féléves előkészítő időszak során elismert szakemberek – Réti Mónika oktatáskutató, Sáray Szilvia és Koren Balázs pedagógusok, valamint Paksi Veronika szociológus, kutató ­– innovatív tananyagot állítottak össze a pályázati úton kiválasztott lányok képzésére. Az ismeretátadáson túl azoknak a készségeknek a fejlesztését tartották szem előtt, amelyek elengedhetetlen a későbbi tanuláshoz és a választott pályán való boldoguláshoz. Ilyen például az alkalmazkodó-készség, a komplex kommunikációs és társas készségek, a nem rutinszerű problémamegoldás, az önfejlesztés és önmenedzsment, valamint a rendszerben való gondolkodás döntéshozatal, értékelés és elemzés során.

„A lányokkal való beszélgetések is igazolják, mekkora értéke van annak, ha a megszokott környezetből kikerülve olyan társakra talál az ember, akik hasonló érdeklődéssel és nagy lelkesedéssel igyekeznek megismerni a világot. Egy ilyen közegben öröm tanulni és tanítani. A másik nagyon jó dolog a programban, hogy megtapasztalhattuk, milyen, ha nincs megkötve a kezünk-lábunk-szárnyunk egy »tantervvel«. Ha bármibe szabadon belevághatunk, és csak a tanulók érdeklődésre alapozva kísérhetünk egy csoportot az úton, az nagyon inspiráló a tanárnak vagy mentornak, a gyerekeknek pedig megmutatja az egyik legfontosabbat: hogy ők hogyan alakítják a világot.”

– mondta el Sáray Szilvia, a program egyik tananyagfejlesztője.

A Smartiz program záró rendezvényét február 27-én a Morgan Stanley budapesti irodájában tartották, ahol a diákok bemutatták a mentorok segítségével készített applikációikat, valamint prezentálták egyéni karrierút-tervüket a megelőző hetekben a szakmáról és önmagukról szerzett ismereteik fényében. A szervezők a következő időszakban levonják a program eddigi tanulságait, és ezek figyelembevételével, alapos előkészítő munkával tervezik meg a Smartiz folytatását. Továbbra is nagy hangsúlyt szeretnének fektetni arra, hogy elsősorban olyan tehetségeseket vonjanak be, akiknek a családja önerőből nem lenne képes biztosítani az iskolán kívüli képzésben való részvétel hátterét.