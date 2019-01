A Bónusz Brigád legújabb keresőmotorja már a vásárlóktól tanul

Nem akarnak feleslegesen és hosszan gépelni, azt szeretnék, ha a webáruház gyakorlatilag kitalálná a gondolataikat. Nincs várakozás, csak minél kevesebb kattintás. A Bónusz Brigád legújabb keresőmotorja megpróbálja kitalálni a gondolatainkat.

Bosszantó különbség: Eger vagy egér?

A Bónusz Brigád látogatóinak több mint fele azért keresi fel az oldalt, mert utazás, wellnesst, kikapcsolódást keres. Programokat, eseményeket, üdülőhelyeket kicsivel nehezebb keresni, mint szépségápolási vagy épp konyhai eszközöket. Ennek az az egyszerű oka, hogy ha beírjuk a keresődobozba a ’digitális konyhamérleg’ szót, akkor a találatok között nagy eséllyel csak, vagy legalábbis többségében digitális konyhamérlegek szerepelnek. És máris boldogan kattinthatunk az egyikre.

Utazások, élmények esetén azonban nem ennyire konkrétan keresünk, hiszen nem tudjuk még milyen szállásformák közül választhatunk és talán az időpont is rugalmas. Elutaznánk, de nem tudjuk pontosan, hogy mikor és hová.

Jó eséllyel mindenkivel megesett már, hogy rákeresett egy termékre vagy szolgáltatásra és a keresési eredményben egészen váratlan, számára teljesen irreleváns találatokba ütközött. Jó példa erre az Eger és egér esete. Lehet, hogy valaki egy egri kikapcsolódásra vágyna, de a találatokat elárasztják a számítógépes egerek. Az ehhez hasonló esetek könnyen elveszik a kedvünket a vásárlás folytatásától, azt gondolva, hogy az adott webáruház nem is rendelkezik a kívánt ajánlattal.

Hogyan működik egy jó keresőmotor?

Az ilyen jellegű a csalódásoktól óv meg minket a Bónusz Brigád új, a Prefixbox közreműködésével létrejött keresőmotorja, mely relevancia rangsoroló rendszerével lehetővé tette, hogy csak a számunkra érdekes tartalmak jelenjenek meg a találati listán. „Ez egy adatvezérelt keresőmotor, mely összegyűjti a rendelkezésére álló felhasználói adatokat, megérti a felhasználó szándékát, és annak megfelelően párosítja a keresés kulcsszavait a találatokkal, biztosítva ezzel a minőségi szolgáltatások és élmények megtalálását” – mondja Simon István, a Prefixbox alapítója.

A beírt kulcsszó szinonimái is megjelennek a találati listán, tehát ha rákeresünk a hotel szóra, a találatok között láthatunk panzió és szálloda megjelölésű üdülőhelyeket is. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy olyan dolgokra bukkanhassunk, amire nem is gondoltunk volna, pedig ezek sokszor minden elvárásunkat felülmúlják. Emellett a keresőmotor folyamatosan tanul, fejlődik. Képes azonosítani a piaci és a szezonális trendeket, tehát míg nyáron a szabadtéri eseményeket sorolja előre, télen a beltérieket.

„Kollégáimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy a vásárlóink a lehető legjobban érezzék magukat vásárlás közben is, minél könnyebben megtalálják azt az élményt amire vágynak” – mondja Kaprinay Zoltán, a Bónusz Brigád egyik alapítója.

A keresőmotor megspórolja a számunkra teljes mértékben irreleváns ajánlatok közötti böngészést és biztosítja, hogy a találatok között csak minőségi ajánlatokat kapjunk, melyek összecsengenek az év adott szakaszával. Nekünk pedig nem kell többféleképpen rákeresni a fejünkben megszületni látszó program összes lehetséges kulcsszavára.