Telefonhátlapból műalkotást? Naná! 2000 Honor hátlapjából készült installáció Hongkongban

A Honor megnyitotta a „Művészológia” (Artology: Explore Art & Technology with You(th)) nevű kiállítást, ahol az érdeklődők felfedezhetik a művészet és a technológia kortárs szintézisét Hongkong ikonikus művészeti központjában, az H Queen’s-ben. A kiállítás demonstrálja a Honor dizájn iránti elkötelezettségét, illetve a vállalat technológiai áttöréseinek fontos pontjait mutatja be. A tárlaton megtekinthető az Aurora névre hallgató műalkotás, amely mintegy 2000 darab újrahasznosított Honor okostelefon üveg hátlapjából készült, valamint a speciálisan kialakított technológiai zónák, ahol a látogatók megismerhetik az okostelefon-technológia jövőjét, és megtekinthetik a Honor legfrissebb fejlesztéseit, amelyek magukban hordozzák a digitális bennszülöttek életminősége fejlesztésének ígéretét.

Az innováció és a szakértelem legmagasabb színvonalát jelentik azok az üveg hátlapok, melyeket a Honor gyárt. A 15 nanomembrán, amely bevonja az üveg, egyaránt képes tükrözni és megtörni az áthaladó fényt, azonban mindössze egyetlen, a membránok közé szoruló porszem is torzíthatja a teljes membránkészletet. Az újrahasznosított hátlapok egyediségéből inspirálódva Red Hong Yi, malajziai művésznő megalkotta az Aurorát, és az ipari hulladékot modern művészetté formálta.

A kiállításon a látogatók megismerhetik a világ első 48 megapixeles kamerával rendelkező okostelefon technológiai, illetve megtekinthetik az okostelefon képernyők fejlődését – a legkorábbi 18:9-es keret nélküli kijelzőtől egészen a Honor legújabb All -View megjelenítőjéig. Az egyik technológiai zóna a világ híres látnivalóit és ikonjait jeleníti meg, valamint elénk tárja Hongkong legemblematikusabb utcai jelenetének replikáját. A látogatóknak lehetősége nyílik kipróbálni a Honor okostelefonjait és megismerhetik a páratlanul részletes, gyönyörű képek készítésének praktikáit. Az okostelefonok képernyőivel foglalkozó zónában az érdeklődők bepillantást nyernek a Honor dizájn-gondolkodásába, megismerhetik a folyamatot, melynek során a vállalat elkészítette a világ első kávamentes, képernyőbe épített kamerás kijelzőjét.

Monumentális műalkotás 2000 Honor üveg hátlapból

Az Aurora alkotója, Red Hong Yi malajziai művésznő szokatlan látásmódjával vált ismertté, aki a hétköznapi dolgokat képes a művészet szolgálatába állítani, munkásságával a Sotheby Intézet „11 Art World Entrepreneurs You Should Know” 2018-as listájára is felkerült.

„Óriási öröm számomra, hogy lehetőségem nyílt együttműködni a Honorral egy ilyen grandiózus projekt keretében. Ennek az egyik legjobb része az volt, hogy élvezhettem a Honor bizalmát, akik teljes kreatív szabadságról biztosítottak engem és hittek a szokatlan ötleteimben. Remélem, hogy az Aurora a látogatóknak egy olyan élményt kínál majd, amely a tudományt, a technológiát és a művészetet egy meghitt, elmélkedésre buzdító térben ötvözi”

– mondta Red Hong Yi.

„Mind a Honor, mind Red másképp képzel el egy monumentális műalkotást. Red egy díjnyertes művész, aki festék nélkül fest és egyike a világ legjobb iparművészeinek, aki arra használja szokatlan képzelőerejét, hogy hétköznapi dolgokat művészeti remekművekké varázsoljon. A Honor arra ösztönzi az ifjúságot, hogy a társadalmi normákkal mit sem törődve, találják meg saját útjukat a sikerhez. A Honor Reddel való együttműködése az ifjúság sorsa iránti elkötelezettségünk tanúbizonysága, mellyel arra szeretnénk biztatni a fiatalokat, hogy alkossanak megalkuvás nélkül, mint ő”

– mondta George Zhao, a Honor elnöke.

Az Artology kiállítás a Hong Kong belvárosában található, H Queen Hart termében tekinthető meg decembertől 11-től december 23-áig. Hétfőtől vasárnapig reggel tizenegytől este fél tízig fogadja a látogatókat. A belépés díjtalan.