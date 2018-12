Civil szervezeteknek is segíthet a mesterséges intelligencia

Az ÖKA és a Morgan Stanley Magyarország közös, Magyarországon eddig egyedülálló workshopot szervezett civil szervezetek számára. Az esemény célja annak feltárása volt, hogy melyek azok a technológiai megoldások, amelyek ma már hozzáférhetőek és hasznosak lennének, de szakmai tudás vagy anyagi forrás hiányában még nem integrálódtak a hazai civil szervezetek mindennapi működésébe. A rendezvényen 28 szervezet 42 képviselője és a vállalat IT szakemberei közösen határozták meg és szedték rendszerbe a karitatív munkában leginkább problémát okozó területeket. Feltérképezték, hogy milyen technológiai megoldások lehetnek alkalmasak arra, hogy az adott problémát hatékonyabban kezelhessék a jövőben. Ennek során a vállalat szakemberei olyan területekre nyújtottak betekintést, mint például az adatkezelés, adatvédelem, folyamatautomatizálás, adatbányászat, gépi tanulás, mesterséges intelligencia és információbiztonság.

„A civil szervezeti vezetők arról számoltak be, hogy az IT szakemberek által ismertetett területek mindegyikét tudják értelmezni a saját munkájuk vonatkozásában. Könnyen tudták azonosítani, hogy melyek azok a feladatok, amelyek megoldásra várnak saját szervezeteikben. Rendkívül hasznos és előremutató volt a találkozó”

– mondta el F. Tóth András, az ÖKA ügyvezető igazgatója.

„Az adatbiztonsági és a legismertebbnek számító felhőmegoldások mellett komplexebb, az automatizálás, az adatelemzés, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás kínálta lehetőségeket is kiaknázó projektötleteket is megemlítettek a szervezetek vezetői. Komoly igényt látunk részükről a fejlődésre, a fejlett technológiák bevezetésre, így komplexebb projektek megvalósítása is valószínűsíthető a jövőben a Morgan Stanleyvel közös együttműködésünk keretében”