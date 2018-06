Nem csak nekünk, hanem az irodai szervereinknek is nehéz elviselni ezt a hőmérsékletet

Egy hirtelen jött forró nap akár a teljes céges IT-rendszert romba döntheti. A meleg a gépek ellensége, ezért ajánlott az irodai szerverek megfelelő hűtéséről mielőbb gondoskodni, ellenkező esetben akár súlyos meghibásodással, adatvesztéssel is számolni kell.

100 éve nem volt ilyen forró az április és a májusi melegrekord után júniusra is megérkezett a kánikula, amely veszélyes az informatikai eszközökre is. A nem megfelelően hűtött szerverek teljesítménye a melegben jelentősen csökken, a hálózat működése lelassul. Az Amerikai Fűtés-, Hűtés- és Légkondicionáló Társaság[1] tanulmányában az irodai szerverek működéséhez 18-27 Celsius fok közötti hőmérsékletet javasol 40-60 százalékos páratartalom mellett. Vagyis ha igazán biztosra akar menni egy vállalat, érdemes lehet 20-23 fok körüli hőmérsékletet biztosítani a szervereknek vélik a Doclernet szakértői. Amennyiben a szerverek tartósan 30 fok feletti környezetben működnek, a túlhevülés váratlan rendszerleállást okozhat és jelentősen, akár 50%-kal is csökkentheti a szerverek élettartalmát.

Falra szerelt irodai légkondicionáló: nem hatékony megoldás

A folyamatos és szakszerű hűtés biztosítása rendkívül energiaigényes, komplikált és költséges. A hatékony klímarendszer kialakítása nem egyszerű.

„A hagyományos, falra szerelt klímaberendezés esetén a hűtött levegő általában felülről érkezik, a gépekből felfelé áramló meleg levegő miatt viszont nem biztos, hogy be is tud jutni a gépházba. Ha ezzel szemben a hűtés az álpadlóba kerül, a hűtött levegőt a gépek könnyen beszívják. Ilyen klíma rendszert viszont nehéz átlagos irodai körülmények között biztosítani”

– mondta el Hajmási Gergely a szerverhoszting specialista Doclernet Hosting kereskedelmi vezetője.

Olcsóbb felkészülni

A szakember szerint az irodai szerverszobák megfelelő kialakítása a kis- és középvállalkozások esetében gyakran anyagi vagy egyéb okokból nem kap kellő hangsúlyt, és sokan csak akkor ismerik fel a szerverek hűtésének fontosságát, amikor – komoly anyagi károkat okozva – a gép súlyosan meghibásodik. Jobb esetben „csak” elérhetetlenné válik a weboldal vagy leáll az e-mail rendszer. Rosszabb esetben szünetelnek a megrendelések, megáll a számlázás és az is előfordulhat, hogy lényeges adatoknak is búcsút kell mondani, mert a meleg az adattároló egységeket károsította. Mindez könnyedén kiküszöbölhető lenne, hiszen már akár 20-25 ezer forintos havidíjért elhelyezhető a vállalati szerver egy korszerű adatközpontban, ahol az állandó hűtés, áramellátás, internetkapcsolat és őrzés is garantált. Ugyanígy mód van bérelt szerver igénybevételére is.

„Az adatközpontban biztosított a szerverek energiaellátása és hűtése a nap 24 órájában, extrém körülmények között is megoldott. Szükség esetén például aggregátor vagy nagy teljesítményű szünetmentes tápegységek segítségével képesek áthidalni az áramszünetet és biztosítani a hűtést és működést. Ezen felül egy professzionális szerverközpont esetén az IT-infrastruktúra felügyeletéért és az esetlegesen felmerülő hibák elhárításáért állandó operátori ügyelet felel. Sőt, a teljesebb körű szolgáltatások esetén a nyári szabadságok alatt sem kell attól tartani, hogy egy váratlan technikai hiba esetén nem lesz elérhető az éppen nyaraló céges informatikus. Így azok a vállalatok, akik nemcsak az állandó hűtés és áramellátást akarják biztosítani, akár teljes körű rendszerüzemeltetési szolgáltatást is igénybe vehetnek, melynek során a céges szerverek működéséről az adatközpont állandó ügyeletet is adó szakemberei gondoskodnak.”

– foglalja össze az adatközpontok előnyeit DoclerNet Hosting Kft. kereskedelmi vezetője.