Nyakunkon a fesztiválszezon, de hogyan ügyelhetünk mindeközben a biztonságunkra?

A nyári turistaszezon kezdetével rengeteg, nagy embertömeggel járó szabadtéri eseményt és fesztivált rendeznek meg világszerte. A szórakozni vágyók, fagyizás, kellemes borozgatás vagy éppen egy koncert közben azonban bele sem gondolnak, milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk. A nagy tömegeket vonzó rendezvényeket és a szezonálisan forgalmas helyeket a szélsőséges csoportok, mentális problémákkal küzdő elkövetők előszeretettel veszik célba, ahogy az történt például a franciaországi Nizzában és a németországi Münsterben. Előbbinél az Iszlám Állam fanatikusa egy tengerparti sétányon 86 halálos áldozatot szedett. Münsterben mentális problémákkal küzdő magányos elkövető két ember életét oltotta ki, többeket pedig megsebesített, mikor éttermek teraszain ülő vendégeket vett célba. A támadások tehát bárhol, bármikor bekövetkezhetnek, sem a tengerparton pihenők, sem a teraszokon kávézók, sőt, még a vásárokban nézelődők sincsenek biztonságban.

De vajon miért kedvelik ezt a támadási formát az elkövetők? Miért hallunk egyre többet ezekről a támadásokról? A válasz a kivitelezés egyszerűségében rejlik: nem szükséges semmilyen különleges képesség, mindössze gépjárművezetői és némi technikai ismeret.

A hatóságok, valamint a közterületek tervezésével és építésével foglalkozó cégek felismerték a potenciális veszélyt, és komoly erőforrásokat irányítottak a kockázatok csökkentésére. Ma már sok helyen alakítanak ki biztonságos zónákat, ahová a támadók nem tudnak behatolni gépjárműveikkel: különböző városképbe illő módon – utcabútorok, növényzet, szintkülönbség – vagy alkalmi akadályokkal, betontömbökkel igyekeznek megvédeni a potenciális célpontként szolgáló embertömeget. Az ilyen megoldások azonban még nem elég gyakoriak. Hogyan tehetjük tehát biztonságosabbá nyaralásunkat, szabadidőnk eltöltését?

„Az ilyen típusú merényletek elleni védekezés nem könnyű feladat annak egyszerűsége és hatékonysága miatt. Törekedtem egy IT megoldásokat is tömörítő védelmi képesség koncepcióját kialakítani a kockázatok csökkentése érdekében, ám a technológia adta védelem mellett magunkat is fel kell készítenünk. Ha százszázalékos védettségről nem is beszélhetünk, érdemes tisztában lennünk a lehetséges veszéllyel és azokkal a biztonságtudatossági alapelvekkel, amelyek ismerete segíthet túlélni egy támadást”