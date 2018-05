A világ nagy kérdései mellett nem szabad csak úgy elmenni: Yanny, vagy Laurel?

Yanny, vagy Laurel? Az világ internethasználóinak nagy része éppen ezt próbálja megfejteni, hiszen az emberek körülbelül fele így, a másik úgy hallja. De miről is van szó pontosan?

Adott egy gép által lejátszott hang, ami kimond egy szót. Az emberek fele Yanny-nak hallja, míg a másik Laurelnek. Pontosan ugyanaz a problémakör, mint amikor anno a kék/aranyszínű ruhát próbáltuk megfejteni, amiből komoly családi veszekedések is kialakultak, hiszen mindenki mást látott. – írja a HVG

Hallgassuk meg, miről is van szó:

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 2018. május 15.

Miután meghallgattam, egyértelmű lett a válasz és azonnal felmerült bennem a kérdés, vajon mégis hogyan lehetséges, hogy ezt valaki másképpen hallja, ugyanúgy mint a fentebb említett ruhás esetnél. Annyian foglalkoztak ezzel, hogy a tudomány világa sem maradhatott ki a fejtegetésből, úgyhogy megkérdeztek egy híres kognitív idegtudománnyal foglalkozó professzort, mégis mi állhat az ügy hátterében.

A felvétel frekvenciájától függ, ki melyik szót hallja. Alapvetően a Yanny szó akusztikus információja jóval magasabb, mint Laurelé, illetve attól is függ, milyen hangszóróval játsszuk le a felvételt, hiszen minőségtől és mérettől függően más tartományt képes átadni más-más eszköz, továbbá a fülünk állapota is befolyásolja, hogy épp mit hallunk. Minél kevesebb magas frekvenciát hallunk, annál inkább a Laurel fog kijönni, azaz ha idős az ember, vagy olyan munkája van amitől már közepesen halláskárosult, akkor a Yanny szóba sem jöhet!

Más szakértők szerint az agyunk is befolyásolja, hogy a két szó közül melyiket halljuk éppen, hiszen a feldolgozott információ mögött az eddig tapasztalt tudásunkat is figyelembe kell venni, illetve ha sokáig hallgatjuk akár a fülünk is átállhat egyikről a másikra.

A végén már csak egy kérés maradt: Te minek hallod?