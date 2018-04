Vodások figyelem! Új portfóliót mutatott be a szolgáltató!

A Vodafone Magyarország megújult Red csomagjai az országban elsőként tesznek lehetővé korlátlan nemzetközi hívást EU-s számokra belföldről, így biztosítva mintegy 500 millió európai ember korlátlan elérését. A Vodafone célja, hogy a magyar piacon úttörő ajánlattal hozzájáruljon a távolságok leküzdéséhez és a személyes kapcsolatok erősítéséhez Európában.

A Vodafone Magyarország tarifa portfólió megújításának középpontjában a határok lebontása, az előfizetők szabadságának növelése áll. Az EU-s roaming díjak eltörlése után a Vodafone most még nagyobb szabadságot biztosít a hang terjedésének Európában. Az új Red díjcsomagokkal a hazai piacon egyedülálló módon korlátlanul lehet EU-s számokat hívni belföldről. Ez azt jelenti, hogy Magyarországról 27 EU-s és még ezen kívül 6 EU-n kívüli ország hívószámait korlátlanul hívhatják az új Red csomagok ügyfelei.

A magyar és EU-s normáldíjas számokra korlátlan hívást, SMS-t és MMS-t is tartalmazó új Vodafone Red S tarifa ára minden eddiginél alacsonyabb, mindössze havi 7990 forint.

„A jövőt építő telekommunikációs vállalatként célunk a folyamatos innováció. Az új Red csomagokat is ezzel a szemlélettel alakítottuk ki. Mi vagyunk Magyarországon az elsők, akik az EU-n belüli nemzetközi hívások lehetőségét korlátlanul, a havidíjba beépítve kínáljuk. Ezzel Európában is úttörők vagyunk, hiszen a Vodafone leányvállalatok közül nálunk az elsők között érhető el ez a szolgáltatás minden egyes új Red csomagban. Az előnyöket lakossági és vállalati ügyfeleink egyaránt élvezhetik”

– mondta el Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

Noha a körülöttünk lévő világ gyors ütemben digitalizálódik, az emberi hang továbbra is meghatározó a személyes kapcsolatok terén. Gondolatainkat beszéddel továbbítjuk, hangunk segítségével információt és érzelmeket adunk át. A hangunk által közvetített érzelmeket nem képes átadni egy szöveges üzenet, és a bonyolultabb témákról is kézenfekvőbb telefonon beszélni. A hanghívás egyszerűbb és gyorsabb megoldást jelent olyankor is, amikor utazás előtt sürgősen információt akarunk kérni külföldi szállásadónktól, vagy programokat szeretnénk előzetesen egyeztetni.

„A korlátok lebontása évek óta legfontosabb törekvéseink közé tartozik, folyamatosan azon dolgozunk, hogy ügyfeleinknek egyre nagyobb szabadságot nyújtsunk. Ezt a célt szolgálják a portfóliónkban megjelenő új Red csomagok, melyekkel minden eddiginél szélesebb körű a korlátlanság. Lehetővé tesszük a korlátlan beszélgetéseket nem csak belföldön, hanem az összes uniós és további 6 ország nemzetközi hívószámaira is. Noha az adatkommunikáció napjainkban egyre inkább előtérbe kerül, nem feledkezhetünk meg a hanghívások fontosságáról sem, ami ügyfeleink egy jelentős része esetében mit sem veszített az évek során fontosságából”

– mondta el Carra Anita, a Vodafone Magyarország lakossági üzletágának vezérigazgató-helyettese.

A Vodafone úgy alakította ki a megújult tarifákat, hogy a korlátlan EU-s beszélgetés mellett mindenki számára biztosítsa a szokásainak megfelelő és az egyre növekvő internet éhséget lefedő adatforgalmat. A portfólióban újonnan megjelenő Red S tarifa 7.990 Ft-ért 1 GB-ot, a Red M 9.990 Ft-os havidíjért már 4 GB-ot, a Red L 12.990 Ft-ért 10 GB-ot, míg a Red Infinity+ 15.990 Ft-ért korlátlan adatot biztosít.

Egyedülálló, hogy minden csomag adatkerete az EU-n belül is 100%-ban felhasználható, beleértve a korlátlan adathasználatot és Vodafone Pass csomagokat is. Ugyanis minden Red tarifa a megújulást követően is automatikusan tartalmaz majd kétféle Vodafone Pass szolgáltatást. A Vodafone Pass csomagoknak köszönhetően a kedvenc alkalmazások nem fogyasztják a meglévő adatkeretet, így egészen addig gondtalanul használhatók, amíg az előfizetőnek minimális tarifába foglalt vagy vásárolt adatkerete a rendelkezésre áll. A Passok közül a Social (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat és Pinterest) és a Connect Pass-t (Facebook Messenger, WhatsApp és Viber) mindegyik Red csomag díjmentesen tartalmazza.

A bevezetést követő első napokban, április 12. és 15. között a Vodafone biztosítja a határtalan hívások lehetőségének kipróbálását. Az Arena Mall első emeletén, a Vodafone üzlet melletti mozgólépcső tetején kihelyezett fülkében bárki kipróbálhatja a korlátlan nemzetközi hívások élményét. Az EU országai mellett Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába, Svájcba, Monacóba és Törökországba is indítható hívás a fülkéből az új Red csomagokkal. Április 14-én, szombaton, 17 és 18 óra között pedig a rajongók telefonon beszélgethetnek a Németországban élő Istenes Bencével és Csobot Adéllal.

A következő hónapokban érdemes lesz követni a Vodafone Magyarország közösségi csatornáit is. Szabó Simon színész és rendező, Wossala Rozina szakács, étterem-tulajdonos és televíziós személyiség, Iszak Eszti műsorvezető és modell, Párizs szerelmese, Farkas Roland Wolfie, a Punnany Massif frontembere és dalszövegírója, valamint Liptai Dávid szörfös, snowboardos és szakács ugyanis az új Vodafone Red segítségével fedezik fel a korlátlan EU-s hívások által nyújtott szabadságot és olyan helyekre viszik el a nézőket, amiket az útikönyvek nem említenek.

A megújulás a Go tarifákat is érinti, melyek ezentúl Go S, Go M és Go L néven érhetők el. Köztük a különbség egyrészt a lebeszélhető percek száma másrészt az adatmennyiség. A Go S és a Go L egyaránt 100 perc lebeszélhetőséget vagy SMS-t kínál bármely belföldi hálózatba, míg a Go M hálózaton belül korlátlan hívásokat/SMS biztosít, hálózaton kívül pedig 200 perc lebeszélhetőséget vagy SMS-t tartalmaz. A felhasználható adatkeret mennyisége is változott a korábbi csomagokhoz képest: a Go S 1GB, a Go M díjcsomag már 2GB, míg a Go L 10GB felhasználható adatkeretet foglal magába, míg változatlanul minden új Go tarifa tartalmazza a Social Pass szolgáltatást. A Red tarifákhoz hasonlóan a Go tarifák adatkerete, illetve a Vodafone Pass is teljes egészében felhasználható az EU-ban, amely egy újabb korlát lebontását és a szabadságérzet további kiterjesztését jelenti a Vodafone ügyfelek számára.

A tarifa portfólió mellett megújul a 25 éven aluliaknak szóló, határozott idejű szerződés mellé igényelhető Vodafone You ajánlat is. A legjelentősebb újítás az egyedülállóan fiatalok számára elérhető kedvezmény a Vodafone Világ Napijegy termékére. A kedvezmény egy évben egyszer, a határozott idejű szerződés időtartama alatt díjmentesen aktiválható a My Vodafone Applikációban, melyet követően 30, egybefüggő napon keresztül az ügyfél úgy használhatja előfizetését, így adatkeretét is Amerika, Afrika és Ázsia partnerhálózatain, mintha itthon lenne. A megújuló ajánlatba két extra Vodafone Pass került be díjmentesen – az újonnan megjelenő Navigate Pass (Apple Maps, Waze) és a Music Pass (Deezer, Spotify, ClassFM, Apple Music, Tidal, SoundCloud), melyekkel a felsorolt applikációk a rendelkezésre álló adatkeret fogyasztása nélkül, korlátlanul használhatók egészen addig, amíg az előfizetőnek elérhető minimális tarifába foglalt vagy vásárolt adatkerete.