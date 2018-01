Felmérés: Mire vágyik a föld népe, amikor az 5G-ről álmodozik

Az Ericsson a mai napon kiadta az eddigi legrészletesebb 5G-vel kapcsolatos fogyasztói elvárásokról szóló tanulmányt, mely világszerte 800 millió okostelefon-felhasználó véleményét reprezentálja. Az 5G-alapú fogyasztói jövő felé (Towards a 5G consumer future) címmel megjelentetett iparági elemzés egy fogyasztói véleményekből levezetett, hat elemű feladatlistát mutat be, amelynek mentén az 5G technológia bevezetését a szolgáltatóknak biztosítaniuk kellene.

„Legújabb felmérésünkben az 5G-vel kapcsolatos fogyasztói véleményeket nem elkülönítve vizsgáltuk, hanem azokat a még beteljesítetlen felhasználói elvárásokat igyekeztünk feltárni, amelyeknek a szolgáltatóknak a technológia bevezetése során meg kellene felelniük. A vásárlók sokféle változást akarnak a vásárlási élmény könnyedségétől kezdve a tényleges hálózati teljesítmény javításáig, és azt is szeretnék, ha ezek a változások akár már most is megvalósulnának.”