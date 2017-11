Itt a megoldás, ami forradalmasítja a biztonságos adományozást

Az egyszerű és biztonságos fizetési megoldások globális piacvezetője, az Ingenico Group (Euronext: FR0000125346-ING) bemutatta legújabb, kifejezetten alapítványok és jótékonysági szervezetek számára fejlesztett megoldásait, amelyek segítségével lehetőséget teremt készpénzmentes adományok gyűjtésére akár emberi felügyelet nélkül is.



A készpénzmentes adományok fogadására alkalmas megoldásokat az Ingenico Hungary szakemberei fejlesztették ki és alapvetően két fő típusból állnak: egy érintésmentes fizetést lehetővé tévő rögzített vagy mobil állványon elhelyezhető eszközből, illetve egy mPOS terminálból és egy táblagépből álló eszközből, amelynek létezik asztali állványra szerelhető, illetve kézben hordozható, mobil változata is. A közterületeken elhelyezett citylight eszközök üzemeltetője a JCDecaux.

Ingenico – JCDecaux adománygyűjtő citylight

A citylight eszköz a reklámposzter és a készpénzmentes érintésmentes fizetésre alkalmas fizetési terminál kombinációja, amelyből az első a 4-6-os villamos Wesselényi utcai megállójába lett kihelyezve november közepén. A plakáton egy jótékonyságra buzdító poszter és egy kijelző kap helyet, és egy, az eszközbe épített – önkiszolgáló automatákból már megszokott – Ingenico IUC 180B terminál segítségével, emberi felügyelet nélkül képes adományok fogadására. Az eszköz működéséhez csupán elektromos áram és internet elérés szükséges. Utóbbi lehet vezetékes, SIM kártyás mobilnet, wifi vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül érkező internetkapcsolat is. Az Ingenico igény esetén biztosítja a SIM kártyát az eszköz működtetéséhez, de bármely ma használatos SIM-et képes fogadni a rendszer. Az eszköz a citylight mellett elérhető egy egyszerűbb, mobil állványra szerelt kiszerelésben is, amely beltérre vagy akár kültérre is rögzíthető.



Ingenico készpénzmentes adományfogadó megoldások

A további két megoldás egy-egy Ingenico iCMP mobil POS terminált és egy táblagépet tartalmaz, amelyeket asztali állványon, illetve kézen lehet viselni. Ezek az eszközök például kitelepülések során, irodákban vagy éppen bankfiókokban teszik minden eddiginél egyszerűbbé a készpénzmentes adományok fogadását, mivel képesek minden Magyarországon forgalomban lévő bankkártya és NFC fizetésre képes mobileszközről tranzakciókat fogadni. Az adományokról igény esetén emailben érkezik visszaigazolás az adakozó számára. A terminál biztonságos Bluetooth hálózaton csatlakozik a táblagépen futó applikációhoz, és annak internetelérését használva, titkosított csatornán hajtja végre a tranzakciókat. Az eszközök működtetése csak minimális emberi felügyeletet igényel.

Sármay Bence, az Ingenico Group Magyarországért felelős értékesítési igazgatója szerint fontos mérföldkő a fejlesztés az alapítványok és jótékonysági szervezetek életében:

”Az Ingenico Group egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a készpénzmentes tranzakciókat minél egyszerűbbé és biztonságosabbá tegye. Nagy öröm számunkra, hogy saját fejlesztésünkkel a készpénzmentes fizetések világa a jótékonyság számára is megnyílik. Ezt az új termékcsaládot elérhető áron szeretnénk kínálni a jótékonysági szervezetek számára, megkönnyítve számukra az adománygyűjtés új dimenziójához történő csatlakozást”

– mondta el a szakértő.