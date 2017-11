Csak a nagy pálya: A Samsung ismét gúnyt űz az iPhone-ból

A Samsung nem tétovázik reklámkészítés ügyileg, egyrészt meg kell hagyni brutális színvonalú felvételek jelennek meg a kisfilmben, illetve a mondanivaló sem utolsó, hiszen a felnőtté válás fontos részének tartják elengedni a tiniknek való iPhone-t és egy sokkal komolyabb Samsung készülékre váltani.

A reklámfilm szépen időrendben haladva egy fiatal pár kapcsolatán keresztül mutatja be, milyen funkciókban is jobb a Samsung az almánál, egyrészt a fotózás, meddig bírja egy töltéssel, illetve a vízállóságra is hoz egy elég szemléletes példát.

Én személy szerint szeretem az ilyen harcokat, mert elég jó produktumok születnek belőlük, amúgy meg nem kell ezeket véresen komolyan venni, ilyen szinteken simán belefér egymás heccelése. Izgatottan várom az Apple válaszát, remélem felkötik a képzeletbeli nadrágot és rátesznek egy nagy lapáttal!