Kivagy a sok keszekusza kábeltől? Itt az Igus felettébb elegáns megoldása:

A kábelbilincseknek meghatározó szerepe van a húzásmentesítésben. Minden egyes kábelt egy e-chain lánchoz kell rögzíteni, amely gyakran idő- és munkaterület-igényes folyamat. A kábelbilincsek gyorsan és általában csak egyszer használhatók fel. Az igus az e-chain láncokon belüli húzásmentesítést a természet által ihletett, méhsejtszerkezetű rendszerével forradalmasítja. Használatával tervezési és szerelési idő takarítható meg.

Az igus, a motion plastics megoldások szakértője energiaellátó rendszereihez egyedülálló, méhsejtsejtszerkezetű húzásmentesítő rendszert fejlesztett ki. A kábelek és a tömlők egyszerűen és sérülésmentesen rögzíthetők a méhsejtelemek közé. A szerkezet lezárásával a méhsejtüregek finoman, mégis rendkívül szorosan illeszkednek a kábelekre. A szerkezet így magától alkalmazkodik a kábelek átmérőjéhez. A méhsejtszerkezetű egység másodpercek alatt felszerelhető, így a felhasználó a hagyományos kábelbilincsekkel és egyéb húzásmentesítő megoldásokkal szemben a szerelési időnek körülbelül 80%-át megtakarítja. Az új rendszer kevésbé helyigényes, és megvédi az e-chain láncban futó kábeleket. Emellett sokkal rugalmasabb a használata, hiszen egyszerűen felnyitható, ha kábeleket kell behelyezni vagy kicserélni.

Az univerzális húzásmentesítő rendszer kétfajta változatban kapható. A vízszintes CFU.H húzásmentesítő soronként szerelhető be. Ez lehetővé teszi a különböző kábelek egy sorba történő beillesztését. A szerelőkeret tetején és elülső oldalán kell felcsavarozni, és hosszú elmozdulási távolságok esetén a rögzített végen is alkalmazható. A függőleges kivitelű CFU.V húzásmentesítőt csupán rá kell akasztani a szerelőkeret elejére. A különböző kábeleket pedig csak be kell illeszteni a függőleges sorokba. A rendszer egy pattintózárral szorosan lezárható, ezzel megbízható védelmet biztosít a kábelek számára a mechanikai igénybevétel ellen. Az új húzásmentesítő kétféle változata már idén nyártól elérhető az E4.1L sorozatú e-chain láncokhoz.

Az új húzásmentesítőnek és elválasztóelemeknek köszönhetően az E4.1L a leggyorsabban kábelezhető e-chain lánc a piacon

Az új méhsejtszerkezetű rendszer egy olyan innovációs kampány részeként került kifejlesztésre, amelynek célja, hogy az e-chain láncok kábelezése minél gyorsabb és egyszerűbb legyen. Az igus bátran ajánlja az E4.1L láncot, amely a legkönnyebben kábelezhető e-chain a piacon. Innovatív elválasztórendszerének köszönhetően, amelyet az igus a 2017-es Hannoveri Vásáron mutatott be, egyedileg beállítható az energialáncon belüli elválasztás, amely még könnyebbé teszi az ügyfelek munkáját. A húzásmentesítés emellett lehetővé teszi a tervező számára, hogy pontosan és bármikor behelyezhessen kábeleket az E4.1L láncba a tervezési folyamat során – illetve minden nehézség nélkül kicserélje a kábeleket benne.