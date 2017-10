Nem a sötét középkorban élünk már, hogy kikapcsoltassák velünk a telefonunkat a repülőkön.

Több mint húsz évig, egészen a 2010-es évek elejéig szabály volt minden utasszállító repülőgépen, hogy az elektromos eszközöket kötelezően ki kell kapcsolni. Elsősorban azért, hogy ezek adatforgalma nehogy zavart okozzon a gép műszereinek működésében és a pilóták kommunikációjában. A változás 2013 körül indult meg. Előbb az amerikai, majd az európai repülésbiztonsági ügynökségek is engedélyezték a telefonok, táblagépek, e-könyv olvasók és más eszközök használatát, repülési módba állítva.

Az úttörő légitársaságok azonban szintet léptek azóta: az utasok már nem csak az eszközeiken lévő alkalmazásokat használhatják, hanem wifin keresztül internetezhetnek is.

– avatott be a technikai részletekbe Lengvárszky Szabolcs, a Vannet telekommunikációs szakértője.

A repülőgépekre egy speciális antennát szereltek fel, amely menet közben úgy pozicionálja magát, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjon egy kommunikációs műholddal. Az utasok laptopjai, telefonjai és a földi szerverek között így a műholdon közvetíti az adatforgalmat. A technológia rendkívül stabil és a sebességre sem lehet panasz, akár nagy felbontású videókat is zökkenőmentesen lehet streamelni a gépeken.

„A régebbi repülőgépeket az antenna felszerelése és a szükséges kábelek miatt át kell kissé alakítani, hogy wifi-képesek legyenek. A modern típusok – mint az Airbus A380 vagy a Boeing Dreamlinere – legtöbb példánya azonban már eleve ezekkel az eszközökkel jön ki a gyárból. A fedélzeti wifit számos, Budapestről is repülő légitársaság használja már most, mint például a Lufthansa, az Emirates vagy az Air France-KLM. A legnépszerűbb fapados gépeken egyelőre még nem terjedt el, de várhatóan hamarosan ezek a cégek is megteremtik a feltételeit, így a mostaninál is többen tölthetik netezéssel a repülés óráit”