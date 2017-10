Végre fizethetünk érintős kártyával a parkolásért

Az egyszerű és biztonságos fizetési megoldások globális piacvezetője, az Ingenico Group (Euronext: FR0000125346-ING) és a DBM Banktechnológiai Kft. bejelentette, hogy lezárult a projekt, amelynek keretében 136 darab korszerű, érintéses fizetést is lehetővé tévő parkolóautomatát telepítettek Szeged fizetős parkolóövezeteibe.

A korszerű parkolóoszlopok beüzemelése előtt a szegedi fizetős parkolást az újságárusoknál váltható parkolójegyek, vagy mobilfizetés segítségével lehetett igénybe venni. A projekt keretében telepített parkolóautomaták a készpénz-elfogadás mellett érintőkártyák elfogadására is alkalmasak, Ingenico IUC 180B típusú kártyaolvasót is tartalmaznak, így képesek minden Mastercard PayPass, Visa PayWave és NFC fizetésre képes okoseszközzel történő tranzakció végrehajtására. A parkolóautomaták szállításán és telepítésén túlmenően a közlekedéstechnika meghatározó hazai szereplője, a DBM Banktechnikai Kft. végezte az automaták működését vezérlő, rendszámbevitelen alapuló egyedi szoftver implementációját is.

Sármay Bence, az Ingenico Group Magyarországért felelős értékesítési igazgatója szerint az olyan mikrotranzakciók, mint például a parkolás, kiváló terepet jelentenek a kényelmes érintéses fizetések számára.

„Izgatottak vagyunk, hogy fizetési megoldásainknak köszönhetően lehetővé válik az érintésmentes fizetés a szegedi parkolásokért. Az Ingenico Group olyan biztonságos és strapabíró fizetési megoldásokat kínál, amelyeknek köszönhetően az önkiszolgáló rendszerek – mint a különböző automaták – megbízhatóan és a vásárlók számára kényelmesen használhatóak. Eszközeink a legújabb biztonsági előírásoknak is megfelelnek, és az Ingenico immár több mint 30 éves tapasztalatát kínálják ügyfeleinknek és az ő vásárlóiknak egyaránt.”

– mondta el a szakértő.

Az Ingenico IUC 180B, az Ingenico iSelf termékcsalád tagja, és kiválóan alkalmas olyan önkiszolgáló szolgáltatások fizetési igényeinek kiszolgálására, mint például különböző áru- és italautomaták vagy éppen a parkolás.

„Bízunk benne, hogy a jövőben több településen megjelenhetnek ezek a korszerű, kényelmes és biztonságos oszlopok”

– tette hozzá Sármay Bence.