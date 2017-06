Magyarország a világ top 10 mobilhálózatai között!

Az OpenSignal legfrissebb, globális 4G szolgáltatásokra vonatkozó, The State of LTE (Az LTE állapota) című kutatásának legfrissebb, június 7-én publikált kiadása szerint tavalyhoz képest mind a letöltési sebességet, mint a 4G elérhetőségét illetően tovább fejlődtek a Magyarországon működő mobilhálózatok.

A mobilszolgáltatóktól független szervezet ingyenesen letölthető alkalmazásával végzett felhasználói mérések átlaga alapján Magyarországon a 4G szolgáltatásokat használók átlagosan 42,61 Mbps-es letöltési sebességgel érhetik el az internetet, ami 2 Mbps-os fejlődést jelent a tavaly novemberben elért átlaghoz képest. A hazai 4G-hálózatoknál világszerte csupán Szingapúrban (45,62 Mbps) és Dél-Koreában (43,46 Mbps) is csupán néhány megabittel gyorsabb a negyedik generációs mobilinternet.

Jelentősen emelkedett a 4G-s szolgáltatások elérhetősége is Magyarországon: míg tavaly novemberben az OpenSignal statisztikái alapján hazánk 79,77%-os lefedettséggel a tizenkettedik helyet érte el a globális ranglistán, az aktuális listán már a kilencedik helyen végzett 83,59%-os értékkel.

A szomszédos országok közül 4G letöltési sebesség tekintetében egyedül Horvátország (35,19 Mbps) tudott bekerülni a globális top 10-be, míg a lefedettséget illetően egyik ország sem ért el ilyen eredményt. Az OpenSignal szakértői a kutatásban kiemelték a magyar, holland, norvég, szingapúri és dél-koreai 4G-hálózatok képességeit, hiszen ezek nem csupán gyors letöltési sebességet, hanem kiemelkedő lefedettséget is biztosítanak.

„Már a lakosság több mint 98%-a számára érhetők el a Telenor 4G szolgáltatásai Magyarországon. Az elmúlt két évben jelentős hálózatfejlesztéseket folytattunk, összesen 12 milliárd forintot értékben. Ennek eredményeképp már 700 bázisállomáson üzemel a 4G+ (LTE Advanced) technológia, amellyel akár a maximális 300Mbps-os letöltési sebességet is el lehet érni. Tavaly elérte a 84,9%-ot a teljes indoor (beltéri) lefedettségünk, amellyel az utcától több fallal elválasztott helyiségekben is elérhetővé válik mobilszolgáltatás. A Telenor Magyarország és a norvég anyavállalatunk is már az 5G hálózat technológiai kísérleteit végzi, ami világviszonylatban is előremutató.”