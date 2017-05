Ősszel ismét Design Hét Budapest

Október 6. és 15. között ismét megrendezésre kerül a Design Hét Budapest,

melynek középpontjában 2017-ben a pályakezdés, a kis- és középvállalkozások állnak. Díszvendég országként a Dán Királyságot köszönti a fesztivál, ahol a nemzeti össztermék mintegy tizedét innovatív, a designt a kezdetektől stratégiai szinten alkalmazó kreatívipari vállalkozások állítják elő.

A Design Hét Budapest 2004 óta a designszcéna legfontosabb seregszemléje, a terület számos szegmensét vonultatja fel. Idén már több, mint száz eseményt magában foglaló, tíznapos eseménysorozat lesz, mely a design gazdasági jelentőségén túl annak társadalmi hasznosságára is felhívja a figyelmet. Azt a tényt, hogy körülöttünk minden, nem természetes úton létrejött tárgy és folyamat tervezési tevékenység eredménye, számos eseménytípussal illusztrálja a Design Hét Budapest a nagyközönség számára: az érdeklődőket kiállításmegnyitók, gyermekprogramok, tematikus túrák, műhelylátogatások és más események segítségével vonja be az eseménysorozatba. A programsorozatban természetesen döntő szerepet játszanak a szakmabelieknek szóló rendezvények is (kerekasztal-beszélgetések, előadások, konferenciák, díjátadó gálák).

Állandó programok

A hagyományokat követve idén is a Design Hét Budapest keretein belül adják át ünnepélyesen a Magyar Formatervezési Díjat és a Design Management Díjat. A legkiemelkedőbb alkotásokat és sikeres, példaértékű szervezeteket kiállítás keretében mutatják be. 2017-ben is megrendezik az évek óta sikeres, állandó programokat: lesznek Design Túrák, a designerek és befektetők egymásra találását segítő workshopok, valamint a tervezői mindennapokba betekintést engedő Nyitott Stúdiók. Mivel a Design Hét Budapest egyik kiemelt célja, hogy a vállalati szektor számára felhívja a figyelmet a designban rejlő lehetőségekre és a designtudatos gondolkodás jelentőségére, mely hazai és nemzetközi viszonylatban is növeli a versenyképességet, idén a design gazdasági szerepét hangsúlyozó programok minden korábbinál több teret kapnak a rendezvénysorozatban. A központi programok mellett a fővárosban és több vidéki városban is számos üzlet, galéria, bemutatóterem, múzeum, kulturális és közösségi tér, valamint vendéglátóipari létesítmény is megtelik programokkal a Design Hét Budapest időtartama alatt. A csatlakozásra a korábbi évekhez hasonlóan idén is bárki számára van lehetőség, a szervezők június 16-ig várják a programjavaslatokat (részvételi feltételek a www.designhet.hu oldalon találhatók).

Az idei mottó: START

A globális piac elérésével, valamint a tömegkommunikáció és az internetes kereskedelem ugrásszerű fejlődésével hatalmas lehetőségek nyíltak meg a designerek előtt. A jól képzett, szakmailag felkészült, a változó kihívásokra rugalmasan reagálni képes, és a tervezés során a gazdaságosságtól az esztétikumig számos szempontot figyelembe vevő designerek munkájára világszerte mind több szektor tart igényt – a bútoripartól a belsőépítészetig, a reklámszakmától az online felületek tervezéséig. Az elvárásoknak megfelelni tudó, pályakezdő designereknek, startupoknak, induló kis- és középvállalkozásoknak tehát minden korábbinál több esélye és lehetősége van arra, hogy szorgalmukat siker koronázza.

A számos lehetőség ugyanakkor számtalan új kihívást is tartogat a piacra frissen belépők számára: a vállalkozás fejlesztése, az ügyfélkör kiépítése, a jogi és gazdasági környezet naprakész ismerete, a folyamatos változásban lévő kommunikációs eszközök megfelelő használata, a célcsoport elérése, a gyártás és értékesítés optimalizálása csak néhány azon feladatok közül, melyeket egy 21. századi vállalkozás a mindennapokban egyidejűleg megoldani kényszerül. A Design Hét Budapest ezért ezúttal arra vállalkozik, hogy változatos szakmai programok, előadások, workshopok segítségével közreműködjön a designvállalkozások piacra lépésének, bemutatkozásának, szakmai fejlődésének elősegítésében, valamint a design mint innovatív eszközrendszer bemutatásában.

Díszvendég ország: Dánia

A Design Hét Budapest minden évben egy Díszvendég ország bemutatkozására is lehetőséget ad. Lengyelország (2011), Finnország (2012), Olaszország (2013), Hollandia (2014), Spanyolország (2015), valamint a Visegrádi Országok (2016) után 2017-ben a Dán Királyság kortárs designeredményeit mutatják be a fesztiválon. A Dánia Budapesti Nagykövetségével közösen szervezett eseménysorozatban kiállítások, előadások és kerekasztalbeszélgetések mellett termékbemutatók is helyet kapnak.

Dánia az Egyesült Nemzetek Szervezete által kezdeményezett felmérésben 2016-ban is elnyerte “a világ legboldogabb országa” elismerést. A siker titkaként gyakran a különleges dán életérzést, a ‘hygge’-t emlegetik, mely egyfajta otthonosságot, nyugodt és csendes derűt jelez, mely az elmúlt években szemléletformáló fogalommá vált. A valódi értékeket középpontba helyező, a hagyományokat tiszteletben tartó, az élet apró örömeit hangsúlyozó ‘hygge’ a design világától sem áll távol: a dán exporttermékek jelentős százalékát kitevő designdarabok esetében például elsődleges fontosságú a tartósság, időtállóság és a racionális anyaghasználat. Napjainkban Dánia kreatívipara a nemzeti össztermék mintegy 10%-át teszi ki, ennek jelentős részét a bútoripar és a divattermékek biztosítják. Az évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő dán design sikerének titka ugyanakkor a józan és praktikus gondolkodásmód mellett azon innovatív szemlélet, melynek jegyében a design már a kezdetektől meghatározó szerepet játszik a vállalkozások életében. A designra alapvető vállalatirányítási eszközként tekintő vezetői magatartás és a ‘hygge’ által jellemzett stratégiai szemlélet ötvözete a folyamatok és termékek tervezésében egyaránt döntő fontosságú a dán vállalkozások esetében. A service design ilyen átfogó alkalmazása a magyar kis- és középvállalkozások működése számára is példaértékű lehet, ezért a Design Hét Budapest idei programsorában kiemelt figyelmet élvez majd a design vállalatirányításban betöltött szerepe.