Google: Bagoly-algoritmussal a hamis hírek ellen!

A Google-t sok támadás érte az utóbbi időszakban, hogy találati listáján előkelő helyen jelennek meg a hamis hírek, vagy akár erőszakra buzdító tartalmak. Különösen az amerikai elnökválasztás időszakában érte sok kritika a keresőóriást.

A Google a tegnapi napon közleményben jelentette be azt a lépéssorozatot, amelynek célja, hogy hosszú távon kiszűrjék ezeket a tartalmakat a találati listáról.

A nyilatkozat szerint a Google indulása óta küzd azokkal, akik igyekeznek kijátszani rendszerét. Ezeket a problémákat a Google korábban sikeresen kezelte, a mostani kihívás ugyan némileg más, de a cél ugyan az: releváns és jó minőségű találatokat adni a felhasználóknak.

A Google ennek érdekében három területen avatkozik be, amit a nemzetközi keresőoptimalizálással foglalkozó portálok a „három csapás”-nak neveztek el. A Google belső berkeiben a Bagoly-projekt elnevezést használja – írja az ite.hu SEO hírportál.

Az első csapás: a keresőalgoritmus módosítása

Az első terület a keresőalgoritmus módosítása, annak érdekében, hogy a megbízható oldalak kerüljenek feljebb a találati listán, és az alacsony-minőségű oldalak hátrébb sorolódjanak. A Google szokása szerint erről részleteket nem árult el, de Gary Illyés a Google magyar nyelvű szóvivője annyit elmondott, hogy ez a módosítás nem hozza hátrányba a kisebb szerkesztőségeket, sem az új oldalakat, a nagy tartalomszolgáltatókkal szemben.

Ennek az akciónak a része az is, hogy módosították azt az iránymutatást, amellyel humán értékelők tízezrei értékelik a weboldalakat. Most már az iránymutatás kitér a hamis tartalmakat közlő oldalak azonosítására is. Az így elkészülő értékeléseket a Google később az algoritmusai módosítására használja fel.

Felhasználói visszajelzések

Komoly gondot jelent a Google számára az is, hogy a keresés során megjelenő javaslatok között sok sértő, vagy éppen hamis javaslat is megjelenik. Ezt a funkciót nevezik automatikus kiegészítésnek, és rendkívül hasznos, ám mivel a korábbi keresések alapján javasol a Google, ezért olykor bántó, vagy rasszista javaslatok is felkerülnek a listára.

Mostantól a Google-nek egy azonnal megjelenő űrlapon lehet jelenteni a hamis, vagy sértő javaslatokat és meg lehet adni azt is, hogy mi az oka a jelentésnek.

Ehhez hasonlóan a kiemelt részletek funkciónál is lehetőség lesz jelezni a politikailag nem korrekt tartalmakat. Ez a funkció egy-egy keresés esetében ad azonnali választ valamely weboldal tartalmát felhasználva. Azonban ez a funkció is automatikusan gyűjti a tartalmakat, és emiatt olykor hamis tények, vagy éppen rasszista tartalmak jelennek meg az azonnali válaszok között. Most már itt is lehetőség lesz jelezni a nem megfelelő válaszokat.

A Google azt ígéri, hogy ezeket a visszajelzéseket felhasználja az algoritmusai finomítására, így ha nem is azonnal, de idővel ezek a tartalmak eltűnhetnek a találati listáról.

Nagyobb nyitottság

Végül harmadik elemként a Google azt is vállalta, hogy nyílttá teszi mely tartalmakat tart elfogadhatatlannak. A Google korábban sohasem tette egyértelművé, hogy melyek azokat a tartalmak, amelyek nem elfogadhatóak számára, azokat leszámítva, amelyek egyértelműen jogszabályokat sértenek. A mostani bagoly-projekt keretében nagyobb nyitottságot vállalt, és egyértelművé tette azokat az irányelveket is, amelyek alapján egyes kifejezések nem jelenhetnek meg az automatikus kiegészítésekben. Ezek az alábbiak:

nyíltan szexuális, vagy vulgáris kifejezések

csoportok vagy egyes személyek ellen irányuló, gyűlöletkeltő kifejezések

erőszakos kifejezések

bűncselekményre, vagy veszélyes tevékenységre ösztönző kifejezések

Mi várható?

A Google becslése szerint a kereséseknek csupán 0,25%-ában találkozhatunk a fenti problémákkal, ám ez tekintve a Google forgalmát mégis napi szinten több milliós, vagy tízmilliós nagyságrendet jelez. A Google már tavaly elkezdte módosítani algoritmusait, a mostani bejelentés ennek a lépéssorozatnak a része. Várhatóan a jövőben fokozatosan tűnnek majd el a politikailag nem korrekt tartalmak a találati lista tetejéről.