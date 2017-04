Keszthelyi Vivien az első és egyedüli magyar a világ legerősebb elit márkakupájában!

Hasonló bejelentésre még nem volt példa a magyar autósportban, hiszen a német autógyár a világ minden tájáról jelentkező több száz pilóta közül, számos teszt és vizsga után válogatta ki azokat, akik ebben a szezonban felállhatnak a rajtrácsra.

Az Audi tehetséggondozó akadémiájának egyetlen magyar tagja, Keszthelyi Vivien – aki szenzációs módon már második éve tagja a gyár kiképzőprogramjának – a mezőny legfiatalabb tagja lesz, ráadásul a riválisok jelentős része 5-8 évvel idősebb, ez által pedig jelentős előnnyel indulnak vele szemben a versenytapasztalatot illetően. Számos olyan hosszabb ideje versenyző fiatal férfi pilótával kell majd felvennie a küzdelmet, akik közül többen is rangos versenyeken bizonyítottak már, többek között a Formula 4-ben is. Ahogyan azt az Audi már korábban jelezte, Vivien a gyár akadémiájának magyar pilótájaként versenyez majd.

Keszthelyi Vivien a korkülönbség és kevesebb tapasztalat ellenére szeretne folyamatosan a várhatóan erős mezőny legjobbjai között szerepelni, és minél több dobogós helyezéssel megajándékozni a sportszakmai sikerekre vágyó magyar és nemzetközi, jelenlegi és leendő rajongóit az egyenlő technikai feltételekkel elindított versenysorozatban, itt ugyanis legfőképpen a tehetség az, ami rangsorolja a pilótákat. Az elmúlt évekhez hasonlóan az Audi TT Cup mezőnye a német túraautó-bajnokság, a DTM mezőnyével együtt a híres nürburgringi 24 órás futam hétvégéjén is rajthoz áll. A hét állomásból álló sorozat első versenyére május 5. és 7. között Hockenheimben kerül sor, a magyar rajongók Vivien honlapján is, a vivienkeszthelyi.com oldalon minden futamot élőben követhetnek majd.

Vivien a múlt hét pénteken már elutazott az Audi németországi főhadiszállására, ahol a sorozatban részt vevő pilótatársaival együtt készítik fel őket megmérettetésre.

Vivien más versenysorozatok egy-egy versenyhétvégéjén is részt vesz majd csapatával, az Audi Sport Racing versenyakadémia támogatásával működő Team VRS-sel, a magyar szurkolók a Hungaroringen többször is különböző versenyhétvégéken, illetve országszerte további nagyszabású eseményeken találkozhatnak vele.

Keszthelyi Vivien nyilatkozata:

“Fantasztikus érzés, hogy három az autósportban töltött év alatt sikerült eljutnom abba a sorozatba, amiről – mint egy nagy lépés a DTM felé – álmodtam. Alig várom, hogy ebben a sorozatban versenyezzek, hiszen rendkívül nívós mezőnyben bizonyíthatok. Jelenleg a többi versenyzővel együtt veszünk részt egy felkészítő táborban, ahol már többek között az egyforma versenyoveráljainkat is felpróbálhattuk, és számos egyeztetést tartottunk a szezonról. Az első versenyig még lesz időnk gyakorolni, áprilisban lesz egy hivatalos teszt, amin két napig mindenki a pályán lesz, nekem pedig még az akadémián is készülni kell a következő feladatokra. A pilóták rendkívül barátságosak egymással, azonban természetesen azt lehet érezni, hogy már most a táborban, s majd a pályán is mindenki a legjobb akar lenni. Nagyon várom már az idénynyitót, új helyszínek, új riválisok, talán a legelső futam lesz a legérdekesebb.”