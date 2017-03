Navigációs nagyhatalomnak számít a mi kis országunk

Az egyes országok sajátosságait olykor még felkutatni is nehéz, számos, az európaitól eltérő szabályozás vonatkozik a szoftverfejlesztés munkafolyamataira. Kerecsen Tamás az NNG technológiai vezetője megosztotta tapasztalatait a világ egyik legkülönlegesebb piacáról, Ázsiáról.

Japán az ázsiai régió második legnagyobb piaca, az ország sajátossága, hogy az új személyautók iránti kereslet általánosságban csökken, ennek ellenére a luxusautó eladások 19 százalékkal növekedtek 2016-ban. A rögtön szembetűnő egyedi írásmód mellett Japánban a házak címezése is rendhagyó, így a helyiek között egyre nagyobb népszerűségnek örvend az egyszerűen használható, telefonszám szerinti navigálás. A japán piac egyéb sajátosságairól az alábbi videó is beszámol, mely a Jaguar-Land Rover japán piacra készült modelljeinek navigációját mutatja be, amit az NNG budapesti kollégái fejlesztettek:



A kulturális különbségek mellett az ázsiai piacok egyik sajátossága a rendkívül szigorú szabályozás a térképek kihozatalával kapcsolatban. Dél-Koreában például komoly büntetésre, indokolt esetben halálbüntetésre is számíthat az, aki koreai térképet szállít vagy küld külföldre. Ezzel az NNG-nek is meg kell küzdenie, mert a nyelvet beszélő és a piacot ismerő magyarországi kollégáink segítségével ugyan ki tudjuk fejleszteni a szoftvert itthon is, a teszteléshez és a térkép előkészítéséhez viszont oda kell utazniuk kollégáinknak néhány hétre, vagy akár hosszabb időre is.

Hasonló biztonsági előírások Kínában is vannak. Az ottani navigációkhoz készített valamennyi, Kínát ábrázoló térképnek ugyanis tartalmaznia kell egy bizonyos fokú, központilag meghatározott torzítást. A térképet tartalmazó navigációs motort pedig a megfelelő kormányhivatalnak kell jóváhagynia, mielőtt az gyártásba kerülhet. Az ország ugyanakkor hatalmas potenciált jelent: az ázsiai régió legnagyobb piacán a belföldre gyártott autók jelentenek hatalmas lehetőséget az NNG-hez hasonló beszállítóknak, hiszen ezek élvezik a legnagyobb adókedvezményeket, ezért hatalmas rájuk a kereslet. Az idei évre az NNG elemzői – belföldi és külföldi gyártók modelljeit összesen vizsgálva – több mint 24,5 millió új autó eladását várják.