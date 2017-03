Egyre többen elégedetlenek a felhőszolgáltatásukkal

Csökkent a felhőszolgáltatásukkal elégedett vevők aránya 2016-ban – derül ki a Baker McKenzie nemzetközi jogi, technológiai, marketing szakértők és vezetők megkérdezésén alapuló felméréséből. A válaszadók 60 százaléka nyilatkozott elismerően az általuk igénybe vett megoldásokról, 10 százalékkal kevesebben, mint 2015-ben. A legtöbb problémát az adatbiztonság, a szolgáltatás bonyolultsága és a minőségi elvárások teljesítése okozta a válaszadóknak. A felhőszolgáltatások kiválasztásakor a költséghatékonyság, a rugalmasság és a sebesség a legfontosabb szempontok, míg a legnagyobb kockázatot a biztonság, az adatvédelem és a szabályozási környezet jelentik.

Az elmúlt években egyre személyre szabottabb megoldásokat kínálnak a felhőszolgáltatók, ami lecsökkentette a szerződéskötések idejét. A felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódó üzletkötések továbbra is összetett folyamatok, annak ellenére, hogy a szolgáltatások egységesebbé váltak.

A válaszadók szerint a tárgyalást nehezíti a szerződések komplexitása, ami egyes esetekben a felhőszolgáltatással kapcsolatos elégedetlenségüket okozza. A válaszadók fele továbbra sem tárolna a felhőben bizonyos adatokat, mint például a védett egészségügyi és egyéb személyes adatokat, valamint a stratégiai jellegű vagy különösen bizalmas információkat.

A megkérdezettek szolgáltatók és vevők alig több mint fele rendelkezik adatvédelmi felelősségbiztosítással.

“A jövőben növekedésre lehet számítani ezen a területen is. Az adatvédelmi felelősségbiztosítások piaca egyre bővülő tendenciát mutat, mivel a szigorúbb adatvédelmi intézkedések bevezetése mellett több vállalat is ilyen biztosítás igénybevételével is ellensúlyozza az adatvédelmi szabályozási környezet 2018-tól esedékes szigorodásából eredő kockázatokat.”

mondta el dr. Liber Ádám ügyvéd, a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda adatvédelmi és IT ügyekre szakosodott szakértője.

A kutatás alapján a vevők közel fele közvetlenül a szolgáltatóval köt szerződést. A válaszadók a szerződéskötés során legalább egy olyan kikötést meghatároznak, amely a vevő adatainak tárolására vonatkozik. A vevők és szolgáltatók 80 százaléka egyetért abban, hogy a megállapodás megkötéséhez a szolgáltatóknak nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat kell teljesíteniük. A szolgáltatók arról számoltak be, hogy sok esetben a vevő adataihoz hozzáférési jogot kapnak azért, hogy folyamatosan javítani tudják a szolgáltatás minőségét, valamint hogy az adatokat statisztikai és elemzési célokra használják fel.

A felmérésben résztvevők többsége szerint a jövőben továbbra is a biztonság és az adatvédelem foglalkoztatja majd leginkább a vevőket, emellett a felhőszolgáltatások ára és kezelése, valamint a képzett IT szakemberek megtartása is meghatározó szerepet fog játszani.