A Facebook új frissítése teljes mértékben felháborító

Mint azt már többen és észlelhették, Facebookon a videók most már nem csak elindulnak maguktól (számunkra ez is érthetetlen), hanem ezt mind maximális hangerőn teszik! Amúgy is, a maguktól elindult HD videók hatalmas adatforgalmat generálnak, ami 1-2 GB előfizetett forgalomnál nagyon is sokat számít.

Ennek megoldására több opció is létezik

Ha néma üzemmódban használjuk a telefont, semmi sem lesz egyből hangos

A beállításokon belül a hangokra vonatkozó résznél be tudjuk állítani az üzenőfalon megjelenő videó hangjait

a beállításokon belül a video résznél szintén be tudjuk állítani a videó hangjára vonatkozó lehetőségeket

Illetve ‘ez a kis video‘ segít abban, hogy megértsük, miért is egy remek ötlet ez (nem, nem az).

Forrás: hvg.hu