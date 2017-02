A Logitech forradalmasítja a prezentálást

A Logitech ma mutatta be Spotlight™ nevű prezenterét. A korábbi, hagyományos eszközökkel ellentétben a Spotlight arra lett tervezve, hogy használatával az előadó minél magabiztosabbá válhasson. A Spotlight jóval túlmutat egy egyszerű lézer pointeren, mivel lehetővé teszi egyes, a képernyőn található tartalmak kiemelését, nagyítását, így segítve a beszélő szavainak alátámasztását.

“A prezentációk idegtépőek, előadás közben a legfőbb probléma a magabiztosság hiánya. A Spotlight-ot könnyű használni és talán a legfontosabb, hogy számtalan új lehetőséget biztosít, amellyel meg lehet ragadni a közönség figyelmét.” – mondta Marcel Stolk a Logitech Creativity és Productivity üzletágának alelnöke.

A Spotlight új szintet képvisel a prezenterek között, akár 30 méter távolságból, erőfeszítés nélkül lehet vele irányítani a diákat. A fejlett pointer technológiával pixelpontosan lehet látványosan kiemelni egy-egy pontot a prezentációban, így a közönség figyelme nem lankad az előadás alatt. A Spotlight rendelkezik egy, az egerekéhez hasonló kurzorvezérlővel is, amellyel le lehet játszani videókat, megnyitni linkeket. Ezzel a megoldással jócskán kibővülnek a felhasználási lehetőségek, hiszen a hagyományos lézer pointerrel ellentétben nem csak a helyszínen lévő, hanem egy esetleges videókonferencia résztvevői is láthatják a kiemeléseket.

A Spotlighthoz emellett jár egy alkalmazás is, amellyel akár az előadás előtt is be lehet állítani a kívánt hatásokat. Az applikációban egy mozdulattal át lehet kapcsolni pointer módba, be lehet állítani az előre időzített rezgő figyelmeztetéseket vagy aktiválni más fejlett funkciókat, mint például: a kézmozdulatokkal vezérelhető hangerő beállítást. Az app folyamatosan frissül, így a Spotlight időről időre új trükkökre lesz képes.

„Tudjuk, hogy a megbízható technológia mennyire fontos előadóinknak ahhoz, hogy magabiztosak lehessenek a színpadon” – mondta el Lisa Choi Owens, a TED globális partnerségekért felelős vezetője. „Az olyan technológiák használata, mint a Logitech Spotlight lehetővé teszi előadóink számára, hogy beszédükre fókuszáljanak.”

A Logitech Spotlight USB, vagy Bluetooth® Smart technológia segítségével azonnal képes csatlakozni a kívánt eszközhöz. Mivel Plug-and-play eszközről van szó, a legtöbb készülékkel és népszerű prezentációs programmal kompatibilis. Ráadásul 1 perc töltéssel 3 órát lehet folyamatosan használni, így a használót nem érhetik kellemetlen meglepetések.

A Logitech és a TED hamarosan útjára indít egy olyan programot, melynek keretében a világ minden tájáról hívnak és várnak előadókat, akiknek lehetőségük lesz részt venni a Spotlight Prezentációs Akadémián a new yorki TED Theater-ben. Spotlight prezenterrel felszerelkezve a résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy iparági szakértőktől lessék el a prezentálás csínját-bínját. A részleteket a Logitech és a TED a következő hetekben teszi közzé.

Ár és elérhetőség

A Logitech Spotlight prezenter mától érhető el a Logitech és az Apple boltjaiban, 129.99 dolláros ajánlott kiskereskedelmi áron. Márciustól további kiskereskedésekben is világszerte megjelenik. További információért látogasson el a Logitech.com weboldalra vagy kövesse a Logitech-et Facebookon.