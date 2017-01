Okos vezérléssel az energiatakarékos klimatizálásért

Nem vitás, hogy a klímatechnikai megoldások elterjedése a 20. század második felében világszerte nagyban hozzájárult az életminőség és a termelékenység javulásához. Az ugyanakkor talán még ma sem közismert, hogy a megfelelő beltéri környezet megteremtéséhez nem elegendő csupán a hőmérsékletet szabályozni — ennél sokkal többre van szükség.

Mindezek ellenére számos, csúcskategóriás változó hűtőközeg-áramú (VRF — Variable Refrigerant Flow) rendszer tudása csak addig terjed ki, hogy a beltéri hőmérsékletet szabályozza, holott az ideális klímakörnyezethez a páratartalom kézben tartására is szükség van. Utóbbinak az a magyarázata, hogy a relatív komfortérzet kialakításában kulcsszerepe van a páratartalomnak is, bár a VRF-rendszer igyekszik fenntartani a beállított hőmérsékletet.

A páratartalom szabályozására számos praktikus szempontból szükség van. Az irodai környezetben például a hatékony munkavégzés fontos feltétele a dolgozók megfelelő komfortérzete, ami pedig a hőmérsékleten és a páratartalmon is múlik. A gyárakban, üzemekben talán még ennél is fontosabb a megfelelő páratartalom beállítása, hiszen az ott dolgozókon túl az adott esetben érzékeny és költséges berendezések, gépek hatékony működése is ezen múlhat.

Mindennek dacára a legtöbb VRF-rendszer úgy működik, hogy a légszállítási teljesítményének kiszámításához nem veszi számításba a páratartalmat. Ez pedig azt eredményezheti, hogy a felhasználók túlzott légkondicionáló-használattal igyekeznek a számukra komfortos hőmérsékletet megteremteni. Azokban a helyiségekben ugyanakkor, ahol kisebb a levegő páratartalma, elegendő lehet alacsonyabb teljesítményfokozaton üzemelteti a légkondicionáló-berendezéseket a megfelelő komfortérzet eléréséhez, vagyis megelőzhető, hogy a használók minduntalan alacsonyabb hőmérsékletre állítsák a berendezést.

Ezeket a problémákat egyszerre képes kezelni az LG legújabb VRF-megoldása, a MULTI V 5 ún. Dual Sensing Control funkciója: e kettős érzékelő révén a légkondicionáló egység képes részletekbe menően kiértékelni a klímajellemzőket. Ez azt jelenti, hogy ellentétben a hagyományos helyi hűtő-fűtő berendezésekkel, amelyek csupán a hőmérséklet változását érzékelik, a Multi V 5 méri a kül- és beltéri hőmérséklet mellett a páratartalmat is. Ez olyan működést tesz lehetővé, amely optimális energiahatékonyságot és maximális beltéri komfortot eredményez.

Mindezen felül a berendezés egyik legújabb fejlesztésű rendszere, a Smart Load Control képes arra, hogy kontrollálja a kültéri egységben keringő hűtőközeg nyomásviszonyait és hőmérsékletét, amivel — a páratartalomtól függően — 15-31% energiahatékonyság-növekedés érhető el. Ez éles kontrasztban áll a tipikus VRF-rendszerekkel, amelyek általában jelentős teljesítmény-ingadozással működve tartják a beállított beltéri hőmérsékletet, ami energiapazarló üzemet jelent. A Multi V 5 kettős érzékelőjének Comfort Cooling funkciója a kívánt hőmérséklet és páratartalom mellett üzemelteti a készüléket, ami maximalizálja a felhasználói kényelmet.